Новосибирцев предложили обложить налогом на бездетность в 20% от зарплаты

Бывший депутат Виктор Таранин, выступая на Московском экономическом форуме-2025, высказал инициативу ввести налог на бездетность для холостых мужчин. Он отметил, что в России насчитываются десятки миллионов холостяков, которые придерживаются принципа «все для себя» и «никому ничего не должен». По мнению экс-депутата, эта концепция вредит и ее пора менять.

— Если у нас таких людей 30 миллионов, я предлагаю кардинально решить вопрос: ввести налог на бездетность порядка 20% от заработной платы, — заявил он.

Руководитель Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров в целом согласен с идеей введения налога на бездетность. Однако считает, что ее следует более детально прорабатывать.

— У нас ведь есть, как люди, которые просто не хотят иметь детей, так и те, кто в силу различных причин не может их родить. Хотя, возможно, очень хотят малыша. Как быть с ними? Кроме того, важно понять, куда пойдут деньги с этого налога. На решение демографических проблем или на какие-то другие цели? — прокомментировал Atas.info Сергей Майоров.

Многодетный отец, руководитель общественной организации «Вектор» Андрей Андреев в беседе с редакцией подчеркнул, что проблема не в количестве рожденных детей, а в качестве их воспитания, образования и в обеспечении достойных условий жизни. Он уверен, что введением налога на бездетность эти проблемы не решить.

Стоит отметить, что идея налога на бездетность не нова. В СССР с 1941 по 1992 год действительно существовал подобный сбор — 6% от зарплаты для бездетных мужчин и замужних женщин определенного возраста. Целью было подстегнуть рождаемость в условиях войны и послевоенного восстановления.

Сегодня ситуация иная. Причина демографического спада, по мнению многих экспертов, кроется не в нежелании мужчин жениться, а в экономической неопределенности и недоступности жилья.

Тем не менее, вопрос о необходимости введения налога на бездетность периодически поднимается депутатами Госдумы. В конце 2023 года с такой инициативой выступил депутат Евгений Федоров. В июне 2024 года он вернулся к этой теме и заявил, что такую меру следует считать «общественными алиментами» и «способом перераспределения денег».

В октябре 2024 года депутат Госдумы Андрей Гурулев также предложил вернуть налог, как это было во времена СССР. Он высказывал мнение, что вырученные деньги необходимо направить на модернизацию детских домов и поддержку сирот.

Напомним, по данным ЗАГС Новосибирской области, в 2024 года в регионе родилось 24 923 ребёнка. Из них 12 992 — мальчики, 11 931 — девочки. При этом смертность в Новосибирской области в полтора раза превышает рождаемость.

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