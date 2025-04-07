Новосибирские рестораторы не готовы прятать солонки от посетителей

Парламентарии предлагают убрать со столов кафе и ресторанов сахарницы и солонки. С этой необычной просьбой в Роспотребнадзор обратился вице-спикер ГД Владислав Даванков. Таким образом он предлагает бороться с ожирением и сахарным диабетом.

— Каждый третий житель России солит еду в силу привычки, пересаливая и без того солёные блюда. В то же время в заведениях общественного питания соль и сахар по умолчанию размещаются на каждом столе… Это формирует у граждан устойчивую привычку к избыточному потреблению указанных продуктов, — аргументирует свою инициативу вице-спикер в своем письменном обращении к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой.

Для решения этой проблемы Даванков предлагает профильным управлениям Роспотребнадзора совместно с министерством здравоохранения РФ разработать для заведений общепита новые правила, запрещающие размещать солонки и сахарницы на столах.

При этом в планы парламентария не входит полностью исключить сыпучие из рациона посетителей кафе и ресторанов. Соль и сахар он предлагает предоставлять гостям по их запросу.

— Международный опыт показывает, что принятие подобных мер не ограничивает свободу потребителя, но способствует формированию осознанного отношения к питанию, снижает вероятность бессознательного переедания соли и сахара и при этом не требует значительных затрат со стороны бизнеса, — утверждает он.

Новосибирский ресторатор Елена Актуганова, напротив, утверждает, что наличие солонки и сахарницы на столе как раз и является международным стандартом отрасли, а мера, предложенная Даванковым, не способна решить столь глобальной проблемы.

— Если человек не может самоорганизоваться и преодолеть свою чрезмерную тягу к сладкому и соленому, то ему нужно идти к профильному специалисту, эндокринологу или психотерапевту. Отсутствие солонки и сахарницы на столе не поможет ни предотвратить, ни избавить человека от недуга, а вот проблем обслуживающему персоналу добавит однозначно. Представим себе стандартную ситуацию. Официант приносит посетителю горячее блюдо и уходит. Попробовав явство, человек решает его подсолить, но солонки на столе нет. Тогда он опять вызывает официанта, ждет, когда он принесет солонку, а блюдо за это время остывает. И в чем смысл? — задается вопросом ресторатор.

Тем более, что проблем новосибирской сфере общепита хватает и без подобных нововведений. Ранее редакция сообщала о том, что повара, пекари и кондитеры стали в регионе остродефицитными специальностями. Аналитики hh.ru подсчитали, что на одну такую вакансию приходится всего 1,1 резюме (норма от 4). Дефицит начал нарастать с начала 2024 года и за девять месяцев вырос на 28,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее редакция сообщала о том что в Новосибирской области в 2023 году количество людей с лишним весом в возрасте от 19 лет и старше превысило 1,3 миллиона. Это на 0,4% меньше, чем в 2018 году. Речь идет о тех у кого регистрируется ожирение и предожирение. По данным на начало 2024 года, численность населения Новосибирской области составила 2,8 млн человек.