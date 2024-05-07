Депутат Госдумы предложил отменить штрафы за приготовление шашлыков

Дачникам могут разрешить готовить шашлыки на закрытых мангалах на дачных и огородных участках. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы, первый замруководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков. Он направил обращение главе МЧС Александру Куренкову.

В письме депутат привел данные социологических опросов, согласно которым более 60% россиян в майские праздники собираются готовить шашлыки, при этом почти треть поедут на дачу.

Парламентарий указывает на то, что многие россияне используют переносные закрытые мангалы. Они более безопасные.

— Использование таких мангалов исключает возможность попадания огня на легковоспламеняющиеся предметы, — пояснил Даванков.

Напомним, на сегодняшний день ст. 20.4 КоАП РФ предусматривает штраф до 15 тысяч рублей за открытый огонь и за мангалы и жаровни, если они расположены ближе 5 м от дома. По словам депутата, под открытым огнем понимается применение мангалов вне зависимости от того, закрытые они или открытые.

Кроме того, Даванков предложил вернуть деньги гражданам, которые были оштрафованы по частям 1 и 2 статьи 20.4 КоАП РФ, если нарушения были связаны с закрытыми мангалами.

Ранее редакция рассказывала, что 39% дачников будут в этом году садить картошку в Новосибирской области.