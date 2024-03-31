39% дачников будут в этом году садить картошку в Новосибирской области

Дачных картофельных плантаций в этом году будет меньше. Как показал опросе SuperJob, посадку картофеля в этом сезоне запланировали 39% владельцев загородных участков. Для сравнения, в прошлом году картофель сажали 37% дачников. 2% наметили посадки в этом году, так как считают, что магазинный картофель есть невозможно.

52% опрошенных заявили, что на даче нужно отдыхать.

Как отмечают эксперты SuperJob, в 2022 году картошку сажали 61% владельцев загородных участков.

Напомним, по данным Минсельхоза Новосибирской области, в 2024 года под овощи и картофель в регионе будут заняты 17,4 тысячи га. Это почти на 4 тысячи га меньше, чем годом ранее.

— Сокращение происходит за счет личных подсобных хозяйств. У организаций, напротив, мы наблюдаем рост площадей под посадку овощей и картофеля, — отмечал на пресс-конференции министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

По данным Минсельхоза, в 2023 году в регионе накопали 217,2 тысячи тонн картофеля, что на 26,3% меньше (294,8 тысячи тонн), чем годом ранее. Овощей собрано 74,9 тысячи тонн, что на 9,6% меньше, чем в 2022 году. Для сравнения: в 2020 году в области были собраны 256 тысяч тонн картофеля, в 2019-м — 299 тысяч тонн.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2023 году в России собрали небывалый за последние 30 лет урожай картофеля.