Мигранта, пытавшегося убить сторожа в православном храме, арестовали в Новосибирске

В Новосибирске суд арестовал 16-летнего Абдуллоха, пытавшегося убить сторожа в храме в честь иконы Божией Матери «Знамение – Абалацкая».

Инцидент произошел днем 3 мая в церкви по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 74 . Вооруженный ножом парень в маске со словами «Аллах Акбар» напал на охранника и попытался его зарезать. Сторож успел нажать на тревожную кнопку. Прибывшие на место полицейские задержали агрессора.

Известно, что подросток является гражданином Кыргызской республики.

Как сообщил Infopro54 источник в силовых структурах, расправиться со сторожем подозреваемый хотел на почве религиозной ненависти.

Пострадавший от рук неадекватного «прихожанина» мужчина получил три ранения в голову и ключицу.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

— По постановлению суда обвиняемого в «Покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку» заключили под стражу до 3 июля 2024 года, — пояснила пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Ранее редакция сообщала о том, что в Сибири задержали мигранта, который расправился с солдатами-срочниками и 26 лет скрывался от правоохранителей.