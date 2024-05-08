Коллекторы увидели рост доходов должников

Аппетит к кредитованию возвращается

Темпы кредитования частных лиц на рынке РФ снова ускоряются. Так, по итогам марта Новосибирская область вошла в топ-10 городов по объемам ипотечного кредитования. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), жители региона взяли за месяц 3,21 тысячи новых ипотечных кредитов на общую сумму 12,71 млрд рублей. Рост по сравнению с февралем — 20% и 24% соответственно.

В марте жители региона также взяли 58,54 тысячи кредитов наличными на 12 млрд рублей, получили в банках 51,72 тысячи кредиток с предодобренным лимитом 5,57 млрд рублей (+11%). За март в регионе выданы 1,75 тысячи автокредитов, на 108% больше, чем в феврале (840). Общая сумма выданных автокредитов выросла на 44% ― до 2,9 млрд рублей.

При этом, по данным Федресурса, в январе-марте 2024 года в целом по стране банкротами признаны 89,5 тысячи граждан РФ и индивидуальных предпринимателей. Это на 18% больше показателей первого квартала 2023 года, но в 1,4 раза меньше итогов 2022 года, пишет коллекторское агентство «Долговой консультант». По мнению генерального директора агентства Дениса Аксенова, рост количества потребительских банкротств замедляется.

— Видимо, начинает работать сарафанное радио о последствиях статуса личного банкрота. Не все готовы мириться с запретом на кредитование, — констатирует он.

А просрочка растет

Между тем последствия активного кредитования населения в предыдущие годы докатились до рынка взыскания. Как ранее сообщала пресс-служба УФСПП по Новосибирской области, количество исполнительных листов по кредиторской задолженности, выставленных приставами в 2023 году, увеличилось на 25% к 2022 году.

Он также сообщал, что количество арестов имущества должников в регионе в 2023 году выросло на 63%. Произведены 11,1 тысячи арестов. От реализации имущества получены 485 млн рублей — на 25% больше, чем годом ранее.

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), за 1 квартал российские банки продали коллекторам просроченных кредитов граждан на 56,4 миллиарда рублей. Это сумма составляет 89% от всех выставленных на продажу долгов, что стало рекордом для традиционно слабых первых кварталов за последние три года, пишут «Ведомости». Общая сумма выставленных на продажу долгов в годовом выражении по России в целом выросла на 2,2 процента, до 63,5 миллиарда рублей. Годом ранее куплено было 52,9 миллиарда рублей (85,1%), а в 2022-м — 43,9 миллиарда (69,9%).

Долгов, которые выставляются на продажу, также становится больше. Об этом редакции Infopro54 рассказал и генеральный директор онлайн-аукциона долгов Debex Марат Брук.

— Долгов становится больше, прямо пропорционально росту выдачи в банках и МФО, последние пять лет этот объем только растет. Соответственно, растет и объем просрочки, причем как в долгах, проданных по цессии, так и во взыскиваемых по агентской схеме, — отметил эксперт.

Денис Загребельный, генеральный директор профессиональной коллекторской организации «Защита Онлайн», также говорит об увеличении количества кредиторов, продающих долги на специальных торговых площадках.

— Если говорить про объем просроченных долгов, то он растет за счет увеличения числа кредиторов, реализующих портфели на торгах. Что касается увеличения срока просрочки, то здесь нельзя дать однозначного ответа, по нашей статистике она осталась примерно на том же уровне, — отмечает Загребельный.

Если говорить о динамике взыскания задолженности то, по словам Анны Белкиной, руководителя отдела судопроизводства «Интел Коллект», в целом она положительная.

— Взыскание долга на судебной стадии более чем в 90% случаев завершается успешно. Этого удалось добиться благодаря применению правильной стратегии просуживания, — пояснила собеседница редакции. — Кроме того, улучшению динамики по взысканию способствует комплексный подход к работе с клиентом. Сейчас коллекторские агентства взаимодействуют с должниками через кредитные организации, ФССП, СМС, почту, личный кабинет и другие средства коммуникации. Взыскатели максимально используют возможности сообщить о необходимости погасить задолженность, и это дает свои результаты.

Евгения Уткина, врио генерального директора АБК, рассказала, что по итогам первого квартала 2024 года года эффективность взыскания выросла на 19%, по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Прогнозируется, что к концу текущего года этот показатель вырастет еще на 30%.

Должники стали больше зарабатывать

Судя по комментариям опрошенных редакцией участников рынка, портрет должника, с которым приходится работать участникам рынка взыскания, неоднороден. Так в «Интел Коллект» отметили, что в 2022 году средним клиентом агентства был неженатый мужчина без детей в возрасте 27-35 лет. Его средняя зарплата составляла 20 000-40 000 рублей. Самой распространенной профессией среди клиентов был водитель.

— В 2023 году социально-демографические характеристики среднестатистического клиента «Интел Коллект» в целом не изменились, но вырос его доход — до 40 000-60 000 рублей, — пояснила Анна Белкина.

Евгения Уткина отмечает, что за последние два года в общем количестве должников наблюдается перевес в сторону женщин — 53%. Средний возраст должника составляет 40 лет. Средняя сумма долга увеличилась на 16%.

С погашением задолженности ситуация также неоднозначна. По словам Дениса Загребельного, должник становится менее дисциплинированным в финансовом плане, его качество ухудшается.

— Это приводит к прямой зависимости роста исполнительных производств к общему количеству долгов, — констатирует эксперт.

Евгения Уткина, напротив, говорит о повышении дисциплины погашения задолженности и увеличении количества регулярно платящих должников.

— На наш взгляд, это связано как с изменением поведения должников в части перераспределения расходов в пользу погашения долгов и ростом доходов населения, так и с ростом эффективности взаимодействия взыскателей с ФССП, — полагает Уткина.

Анна Белкина также отметила рост платежной дисциплины должников наряду с увеличением объема платежей от клиентов и средний размер платежа.

— Это может быть связано как с большей упорядоченностью процесса взыскания, так и с ростом реальных доходов населения (по данным Росстата, до 7,8% за 2023 год), — не исключает она.

Работа будет

Все эксперты, опрошенные Infopro54, ожидают, что в 2024 году объем работы на рынке взыскания будет увеличиваться.

— Пока сохраняется тренд на рост выдачи кредитов, работы у коллекторов меньше не станет — рост объема способствует развитию IT-инструментов для ускорения и повышения эффективности всех процессов, — поясняет Марат Брук.

Анна Белкина полагает, что увеличение объема работы для коллекторов будет соразмерно уровню закредитованности населения.

— Динамика рынка коллекшн зависит в том числе от макроэкономических факторов: если экономика стабильна и растет, то количество должников снижается. Если же экономика растет недостаточными темпами, стагнирует или снижается — спрос на услуги по взысканию задолженности увеличивается, — уточнила она.

Денис Загребельный добавляет, что если цифровизация процессов в государстве достигнет необходимого уровня, то это положительно скажется на всем рынке взыскания. Тогда возможностей и ресурсов коллекторов будет достаточно, чтобы принять новую нагрузку и увеличить скорости.

Базовое фото: Фото: freepik.com / Автор: freepik

Фото Анны Белкиной предоставлено компанией «Интел Коллект»

Фото Дениса Загребельного предоставлено профессиональной коллекторской организации «Защита Онлайн». Автор фото: Евгений Бекарев

Фото Марата Брук предоставлено компанией Debex. Автор фото: Хоменко Павел

Фото Евгении Уткиной предоставила пресс-служба АктивБизнесКонсалт (ООО «АктивБизнесКонсалт»)