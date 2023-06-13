Александр Зацепин приехал в Новосибирск

В Новосибирск приехал известный композитор, народный артист РФ Александр Зацепин. Об этом сообщает вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в своем Телеграм-канале.

— Александр Сергеевич родился и вырос в Новосибирске. Это прекрасный подарок к 130 летаю нашего прекрасного города, — говорится в сообщении.

Александр Зацепин посетит свою родную 1 музыкальную школу.

В кинотеатре «Победа» открылся фестиваль «Земля Зацепина». На протяжении нескольких дней гости смогут наслаждаться музыкой маэстро в фильмах Гайдая.

— Ждем всех 13-го вечером в Каце и в Победе, — отметила Терешкова.

Александр Зацепин родился 10 марта 1926 года в Новосибирске. Окончил Алма-Атинскую консерваторию в 1956 году, работал концертмейстером в Алма-Атинской филармонии, тогда же начал сочинять музыку к документальным фильмам. Дебют композитора в художественном году состоялся в 1957 году, когда он написал музыку к комедии «Наш милый доктор», песня из которой «Надо мной небо синее» сразу же стала шлягером. Вскоре произошла его встреча с режиссёром Леонидом Гайдаем. Благодаря блестящему творческому союзу обрели всенародную любовь комедийные ленты: «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Двенадцать стульев», «Не может быть».

Ранее редакция сообщала о том, что депутаты Новосибирска скинулись на проектную документацию по благоустройству сквера Демакова.