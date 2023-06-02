Названы проекты в сфере туризма, которые получат региональные субсидии на развитие

По итогам конкурсного отбора субсидии на реализацию мероприятий по созданию условий для развития сферы туризма, инфраструктуры досуга и отдыха будут выделены 7 районам области на сумму 44,9 млн рублей. Всего в конкурсе участвовало 26 заявок от 23 муниципальных образований.

Средства будут выделены Краснозерскому району на Музейно-туристический проект «Краснозёрье: Наследие. Традиции. Современность» Петропавловского краеведческого музея им. Н.М. Бахмацкого, который расположен в селе Петропавловка. На средства субсидии будет произведен капитальный ремонт здания музея 1953 года постройки, благоустроена территория, по периметру здания обустроены тротуарные дорожки и заменено ограждение, а сам музей будет оснащен новыми технологичными интерактивными средствами для демонстрации музейных экспозиций.

Поддержку получит «Историко-краеведческий музей им. Н.Я. Савченко» — центр краеведения и туризма» Татарского района: в нем обновят выставочное оборудование в трех музейных залах, приобретут интерактивные сенсорные панели и киоски и проведут ремонтные работы.

Прибрежную территорию реки Нижний Сузун (на базовом фото) при Екатерининской площади в Сузунском районе также обустроят на средства субсидии: будет облагорожена пляжная полоса, появятся навесы, лежаки и пляжные зонтики.

Поддержку получил проект создания туристско-информационной экотропы в Маслянинском районе «Суенга. Легенды и были древней земли» на месте слияния рек Бердск и Суенга возле старейшего села Новосибирской области, основанного в 1644 году. По маршруту будут установлены беседки, тематические арт-объекты, оборудован причал для сплавов, разработан аудиогид, а также появятся нестбоксы – искусственные гнездовья для сов и других птиц.

На средства господдержки будет создана туристическая зона на границе с Алтайским краем в Черепановском районе: проведено оснащение и озеленение территории, установлены малые архитектурные формы, обустроены тротуары, пешеходные дорожки, парковочные места и пандусы.

В число победителей конкурса вошел также Ордынский район: будет реконструирована входная зона Парка культуры и отдыха «Луневка», заасфальтированы дорожки и тротуары, оборудована автомобильная стоянка, появятся дополнительные парковочные места и установлено освещение на территории парка.

Субсидии муниципальным образованиям могут быть направлены на разработку документации. Убинский район получит финансирование для разработки проектно-сметной документации по объекту «Рямовой островок»: к 2024 году в селе Убинское рядом с центральной библиотекой появится туристический объект, символизирующий рям — многолетний лес на верховом болоте.

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