Фура врезалась в четыре попутных машины в Новосибирской области

В Болотнинском районе 12 июня столкнулись пять автомобилей. Травмы получил 42-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Новосибирской области.

— Грузовой автомобиль Volvo совершил столкновение с автомобилями «Газель», Freightliner, грузовым МАЗ и Volksvagen Tiguan, которые двигались в попутном направлении, — отметили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Сейчас проводится проверка.

9 июня массовая авария произошла в пятницу. На участке образовался затор. Перекрыты две полосы в сторону Бердска.

ДТП участвовали мотоцикл «Ямаха», который въехал в автомобиль «Вольво», а та зацепила еще «ГАЗель», «Hyundai Sonata» и «Mazda». Пострадал мотоциклист 39 лет.

Ранее редакция сообщала о том, что два происшествия в Новосибирской области унесли жизни пятерых человек.