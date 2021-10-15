Депутат-коммунист подозревает руководство района в поджоге

Депутат Колыванского районного совета Алексей Астафьев подозревает в поджоге своего имущества лиц, причастных к районной администрации, о чем он сообщил на своей странице в соцсети. Напомним, что в сентябре, непосредственно перед выборами, неизвестные подожгли сарай на участке депутата, что зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. До этого, по словам Астафьева, ему якобы «поступали телефонные звонки от сотрудника правоохранительных органов и от главы района Евгения Артюхова, в разговоре с которыми слышались намеки на возможные неприятности». Стоит отметить, что Астафьев и Артюхов являются в районе главными политическими антагонистами: первый возглавляет местных коммунистов, второй — единороссов.

Как рассказывает потерпевший, после подачи заявления представители следственных органов предложили ему пройти проверку на полиграфе и ответить на ряд вопросов, часть которых намекала на то, что он сам мог поджечь свое имущество. Поэтому он направил правоохранителям ходатайство — привлечь к аналогичной процедуре своего политического оппонента.

— Некоторые вопросы очень странные, но их странность я понял позднее, — поясняет свои действия Астафьев. — Я возглавляю Колыванское отделение КПРФ. На меня партией возложена работа на территории района: не допускать фальсификации выборов. Для этого были набраны 42 наблюдателя на 22 участка. Моя работа заключалась в доставке и отвозу их с участков, разъяснениях возникших вопросов, огласке информации, позволяющей характеризовать действия комиссий, получении копий протоколов от наблюдателей с участков. Политическому оппоненту моя работа мешала.

Напомним, что в день выборов 19 сентября председатель избирательной комиссии Ольга Благо в комментариях региональным СМИ о ситуации с поджогом опровергла связь происшествия с избирательной кампанией.