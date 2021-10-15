В Новосибирской области зарегистрирован новый ковидный антирекорд

Новосибирская область вновь, впервые с июля, поставила рекорд по числу заболевших за сутки — 256 человек. Накануне, тоже впервые с июля, был преодолен порог в 200 человек — зарегистрированы 208 заболевших. Для сравнения: до этого рекорд с переходом рубежа-200 был зарегистрирован 23 июля, когда число зараженных составило 204 человека, а сутками ранее — 201.

По информации областного оперативного штаба, за минувшие сутки зафиксированы 12 летальных исходов: мужчины в возрасте 61, 64, 68, 75 лет и женщины в возрасте 59, 61, 70, 72, 73, 74, 76 лет. Здесь суточный показатель не превысил данные 6, 9 и 11 сентября (15 умерших в сутки), 7 сентября (14), 12 и 14 сентября (13). Всего в регионе от коронавируса с начала пандемии умерли 3174 человека.

Напомним, что в начале недели правительство Новосибирской области и региональное управление Роспотребнадзора ввели ряд ограничительных мер, касающихся обязательной вакцинации отдельных категорий граждан — государственных и муниципальных служащих, работников торговых заведений, организаций общепита, косметических салонов, салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов; бытовых услуг, прачечных, химчисток и иных подобных услуг; клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи; МФЦ; транспорта общего пользования, такси; соцзащиты населения; ЖКХ и энергетики; культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов; досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, в том числе игровых мероприятий, мастер-классов; детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах; театров, кинотеатров, концертных залов.

С 8 ноября анонсирован допуск по QR-коду о вакцинации граждан на спортивные, культурные и другие массовые мероприятия с посещением более 500 человек.

По информации оперативного штаба всего в регионе зарегистрированы 66,3 тысячи заболеваний коронавирусной инфекцией, 52,2 тысячи человек выздоровели. В стационары госпитализированы 2,5 тысячи человек. В реанимации находятся 273 человека, на аппаратах искусственной вентиляции легких — 44 пациента.