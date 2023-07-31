Депутат констатировал эпидемию «скрытой безотцовщины» в стране

Среднестатистические папы в России уделяют свои детям по 35 минут в день, передает агентство РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, которые привел вице-спикер Госдумы от партии ЛДПР Борис Чернышов.

По словам парламентария, таким образом можно смело говорить о «скрытой эпидемии безотцовщины» в нашей стране.

— Мы можем констатировать эпидемию скрытой безотцовщины в России. Но ведь папа должен быть путеводителем по этому сложному миру, защитником и просто лучшим другом! — заявил Чернышов.

Он отметил, что роль отца очень важна в современном мире и включенность мужчин в общение с детьми и их воспитание является основным элементом сохранения семьи.

Опрос показал, что более половины респондентов слишком заняты, чтобы проводить время со своими детьми, еще 23% сказали, что не знают, как организовать с ними совместный досуг.

Ранее редакция сообщала, что забота о себе — новый тренд, набирающий популярность.