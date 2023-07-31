Депутат констатировал эпидемию «скрытой безотцовщины» в стране

Среднестатистические папы в России уделяют свои детям по 35 минут в день, передает агентство РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, которые привел вице-спикер Госдумы от партии ЛДПР Борис Чернышов.
По словам парламентария, таким образом можно смело говорить о «скрытой эпидемии безотцовщины» в нашей стране.
— Мы можем констатировать эпидемию скрытой безотцовщины в России. Но ведь папа должен быть путеводителем по этому сложному миру, защитником и просто лучшим другом! — заявил Чернышов.
Он отметил, что роль отца очень важна в современном мире и включенность мужчин в общение с детьми и их воспитание является основным элементом сохранения семьи.
Опрос показал, что более половины респондентов слишком заняты, чтобы проводить время со своими детьми, еще 23% сказали, что не знают, как организовать с ними совместный досуг.
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Фото: freepik.com — cookie_studio
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