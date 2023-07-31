Губернатор Новосибирской области Андрей Травников: Необходимо предусмотреть меры поддержки военно-патриотических клубов на несколько лет вперёд

Андрей Травников подчеркнул важность и системность работы мер, принимаемых правительством Новосибирской области для развития новых форм патриотического воспитания детей и молодежи.

— В 2022 было принято много решений, программ, проведено мероприятий, выделялось дополнительное финансирование. Но очень важно, чтобы эта работа не превратилась в какую-то кампанию. Нужно понимать, что патриотическое воспитание, патриотическая работа продолжается, запрос на нее высокий. Поэтому это наш приоритет на все последующие годы. <…> Приветствуются все проекты и все системные программы и подходы к этой теме, которую вы будете предлагать. Решения о дополнительном финансировании, в том числе военно-патриотических клубов, которые принимались в этом году – не разовые, финансирование программы предусмотрено на несколько лет вперед.

Отметим, что на территории Новосибирской области открыты 576 военно-патриотических клубов и объединений, в которых занимается более 16 тысяч подростков.

Для укрепления материально-технической базы ВПК и поддержки проектов патриотической тематики, министерством региональной политики в 2023 году использован конкурсный механизм губернаторского проекта «Со мной регион успешнее». 27 ресурсных центров и некоммерческих организаций из районов области получили 30 млн. рублей. В сентябре планируется поддержать не менее 150 лучших ВПК. Максимальный размер поддержки клуба составит 200 тыс. руб. В апреле по итогам конкурса грантов поддержка уже оказана 43 социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере патриотического воспитания, на сумму более 49 млн. рублей.