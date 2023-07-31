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Новосибирскхлебопродукт отбирает поставщиков продовольствия для африканского рынка

  • 31/07/2023, 15:37
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Новосибирскхлебопродукт отбирает поставщиков продовольствия для африканского рынка
Компания намерена отправлять в Африку контейнерные грузы с продовольственной продукцией сибирских производителей.

— На минувшей неделе мы принимали в Новосибирске делегацию малийских предпринимателей. Это представители мощной компании Negoce International, которая занимается поставками продовольствия в такие африканские страны, как Габон, Сенегал, Мали, где у нее созданы свои продуктовые хабы, — сообщил корреспонденту Infopro54 на экономическом форуме «Россия – Африка» генеральный директор АО «Новосибирскхлебопродукт» Сергей Соколов.

Выручка от экспортных продаж у «Новосибирскхлебопродукта» выросла до 94%

Выручка от экспортных продаж у «Новосибирскхлебопродукта» выросла до 94%

По его словам, сейчас компания отрабатывает поставки такой продукции, как макаронные и кондитерские (пряники, кукурузные палочки) изделия, которые производят предприятия Новосибирской и Омской областей, а также Алтайского края. Пока список потенциальных партнеров еще формируется, приоритет отдается новосибирским производителям при равных условиях цены и качества.

— Точкой сбора продовольствия, что будет поставляться на экспорт, станет Новосибирск. В городе для этого есть необходимая инфраструктура. У нашего партнера — новосибирской бакалейной компании с опытом северного завоза ООО «Л-Система» — есть инфраструктура, примыкающая к станции Клещиха, на которой мы будем собирать контейнерные поезда, — пояснил Соколов. — Логистику мы уже проработали. Отправки контейнеров будут осуществляться через морские порты Санкт-Петербурга и юга России.

Собеседник Infopro54 пояснил, что доставка груза от Санкт-Петербурга до Сенегала займет около 25-28 суток, плюс от Новосибирска до Санкт-Петербурга поезд идет еще около 4 суток.

— Надеемся, что в течение года мы отладим все процессы, чтобы логистика была ритмична, укладывалась в сроки, чтобы добавить в ассортимент экспорта более скоропортящуюся продукцию. В странах Африки есть спрос на российский кетчуп, майонез, конфитюр, сгущенное и сухое молоко, — пояснил Сергей Соколов.

Председатель правления «СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ», член правления Национального союза производителей молока «СОЮЗМОЛОКО», генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко отмечает, что любые поставки на экспорт молочной продукции будут интересны сибирским компаниям.

— Низкий курс рубля играет в пользу сибирских переработчиков, так как усиливает наши позиции на внешних рынках. Нам стало выгодно поставлять на экспорт сухое молоко, сыр, масло, — говорит эксперт. — Большие надежды переработчики возлагают на то, что пойдет движение по экспорту сухого и обезжиренного молока, а также сыворотки.

В основном эта продукция сейчас поставляется в страны ближнего зарубежья, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока.

— Что касается рынка Африки, то это очень позитивная инициатива. Если получится пробить коридор поставок, то хорошо. Сейчас государство нам субсидирует экспорт сухого молока. Другое дело, как удастся решить вопрос с расчетами с контрагентами. При экспорте продукции в Африку эта тема является самой актуальной, — добавил Игорь Елисеенко.

На экономическом форуме «Россия – Африка поднимался вопрос о дефиците валюты в странах Африки и бартерных расчетах за поставленную россиянами продукцию. Отмечалось, что в 2023-2024 годах бартер может вернуться в Налоговый кодекс РФ.

«Новосибирскхлебопродукт» ищет поставщиков продовольствия для африканского рынка

Стоит отметить, что «Новосибирскхлебопродукт» уже занимается экспортными поставками продукции сибирских производителей в такие страны, как Китай, Турция, Иран. Страны Африки будут новым направлением экспортной деятельности компании.

В рамках экономического форума «Россия – Африка в ходе встречи с президентом Республики Конго Денисом Сассо Нгессо Сергей Соколов также предложил открыть в республике «Русский дом», где отечественные предприниматели, выходящие на рынок Конго, смогут получить поддержку.

Ранее редакция сообщала о том, что количество новосибирских компаний-экспортеров возросло на 28%. При этом вырос экспорт некоторых видов агропромышленной продукции, например гороха свежего — в 5,4 раза. 

Фото базовое предоставлено Сергеем Соколовым, внутри текста — Ольги Лисиенко

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Рубрики : Бизнес ВЭД

Регионы: Новосибирск

Теги : Экспорт в Африку Союзмолоко Сергей Соколов поставки в Африку Новосибирскхлебопродукт МолСиб Л-Система Игорь Елисеенко


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