Депутат Кубанов выступил за национализацию энергосистемы Новосибирска

Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области, руководитель фракции Справедливая Россия-За правду в областном парламенте Анатолий Кубанов предложил национализировать энергосистему региона и всей страны. Он напомнил, что размораживание квартир зимой в Сибири — это вопрос биологического выживания.

— Годовой объём выручки СибЭКО сопоставим с годовым же бюджетом Новосибирска! На эти деньги легко можно было бы планомерно восстанавливать изношенные сети. А они латаются через пень-колоду с таким трагичным результатом, когда размораживаются целые районы третьего по величине города в России и под угрозой оказывается обеспечение нормальной жизни сотен тысяч граждан, — говорит Анатолий Кубанов.

Он подчеркивает, что коммунальные аварии происходят не только в Новосибирске. По словам Кубанова, это общероссийская проблема. Необходимо провести ревизию энергетической реформы и подсчитать, «какие потери вообще понесла энергетика страны, насколько она руинирована».

— Сразу станет понятно, сколько денег из наших с вами семейных кошельков уходило за рубеж, уходило на барыши акционерам, но точно не в ремонты энергосетей. Следовательно, вот эти все дивиденды можно будет направить на текущие ремонты и на перспективные проекты модернизации. Думаю, этих денег будет вполне достаточно для того, чтобы избегать катастроф, подобных январским, — говорит вице-спикер.

Анатолий Кубанов уверен, что перераспределив бюджеты — с использованием дивидендов и привлечением дополнительных федеральных средств — возможно эскалировать и ускорить процессы переоборудования сетей. По подсчетам депутата, этот процесс можно завершить за 3-5 лет. При этом, параллельно можно решать вопрос социальной справедливости — постепенно снизить, выросшие в 12 раз цены на электрическую и тепловую энергию.

В противном случае, уверен Кубанов, регион ждет катастрофа.

— Мы окажемся в ситуации галопирующей деградации энергосистем наших городов-миллионников. Если мы не проведём национализацию и не вернём энергосистему страны под государственный контроль, нас ждёт катастрофа, — констатирует вице-спикер.

Напомним, накануне депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксененко (СРЗП) обратился к премьер-министру правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением вернуть Новосибирской области 20 млрд рублей, которые Генпрокуратура взыскала с бывшего собственника ОАО «Новосибирскэнерго» (Сейчас «Сибэко». — Ред.) Михаила Абызова.

В конце декабря подобное предложение на комитете по ЖКХ регионального парламента поднимал депутат Вячеслав Илюхин. Он также предлагал обратиться к Михаилу Мишустину. Илюхин подчеркивал, что эта сумма вполне сопоставима с объемом инвестиций, которые планирует вложить СГК в модернизацию энергосистемы Новосибирска в рамках альткотельной за 10 лет.

Ранее редакция сообщала, что власти предлагают не обвинять во всех грехах УК и энергетиков, а детально разобраться в череде коммунальных аварий в Новосибирске.