Подростки разбили двери и распылили газ в новосибирском ТЦ

Подростки совершили налет на торговый центр «Феникс» в Кировском районе Новосибирска. ЧП произошло 21 января. Трое налетчиков пытались похитить шампунь в одном из магазинов. Когда их сотрудники ТЦ их выгнали, они вернулись и разбили стеклянные двери и распылили газ из баллончика в помещении торгового центра.
Подростковые «забавы» попали на камеры видеонаблюдения.
По словам сотрудников, это не первый их налет на «Феникс». О произошедшем сообщили в правоохранительные органы.
— Личности налетчиков установлены, ими оказались трое несовершеннолетних. Полиция проводит проверку, — сообщили Infopro54 в ГУ МВД по Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала о задержании троих подростков, которые совершали разбойные нападения на территории Октябрьского района. Малолетние последователи Тесака возомнили себя чистильщиками и хотели избавить город от маргинальных людей и иностранцев.
Видео, скриншот видео из группы «Новосибирск» в ВКонтакте.
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