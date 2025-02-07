Депутат Новосибирска написал Бастрыкину о продаже наград СВО в маркетплейсах

Депутат городского совета Новосибирска Георгий Андреев обратился к председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину с просьбой принять меры для пресечения продажи наград, связанных со СВО, на торговых площадках. В частности, по его словам, награды можно приобрести на Wildberries.

— На сайте указано, что это муляж, однако на самой медали и в прилагаемом к нему удостоверении нигде не фигурирует его липовый статус. Так же на маркетплейсах мы нашли целую россыпь медалей «созвучных» с настоящими наградами, — отметил депутат.

Чтобы пресечь попытки граждан выдавать себя за настоящих участников специальной военной операции, депутат обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с соответствующей просьбой.

— Это неуважение к заслугам и мужеству настоящих героев нашей страны, а так же «окно возможностей» для разных проходимцев, — подчеркнул Андреев.

Ранее редакция сообщал о том, что Бастрыкин взял на контроль дело о травмировании первоклассника-инвалида в Новосибирске. Уборщица толкнула на школьника, у ребёнка подозревают перелом рёбер.