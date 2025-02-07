Новые иски к экс-подрядчику станции «Спортивная» поступили в суд в Новосибирске

В Арбитражный суд Новосибирской области поступили очередные иски о взыскании денежных средств с ООО «СпецТрансСтрой». Согласно картотеке арбитражных дел, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска подал два иска на общую сумму 80,83 млн руб (один иск на 67,2 млн рублей, второй — на 13,6 млн рублей).

Кроме того, исковое заявление к «СпецТрансСтрою» поступило от ООО «Грузавтотранс». Сумма исковых требований по нему более 61,3 млн рублей. Заявления пока не приняты к производству.

Напомним, в конце января Арбитражный суд Кемеровской области принял решение об аресте денежных средств, которые находятся на банковских счетах новосибирской компании ООО «СпецТрансСтрой», и принадлежащего ей имущества на общую сумму почти 69 млн рублей. По решению суда выдан исполнительный лист. Прокуратура Кемеровской области требует взыскать с новосибирской компании более 100 млн рублей (32,5 и 68,9 млн рублей) за срыв контрактов по ремонту Запсибовского моста и тоннеля. Работы по ним подрядчик должен был завершить к сентябрю 2024 года.

В Новосибирске ООО «СпецТрансСтрой» выступало подрядчиком строительства станции метро «Спортивная» и по ремонту Октябрьского моста. В августе 2024 года компания лишилась этих контрактов по инициативе муниципалитета. Позже «Территориальное управление автодорог Новосибирской области» в одностороннем порядке расторгло с компанией несколько контрактов по капремонту автодорог и обратилось в УФАС с заявлением о включении подрядчика в реестр недобросовестных подрядчиков.

Руководители ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов и Виталий Сукач задержаны. В отношении них возбуждены уголовные дела. Они обвиняются в хищении на госзаказах.

По данным Контур.Фокус, ООО «Грузавтотранс» образовано в 2018 году в Новосибирске. Основной вид деятельности — «Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей». Единственный учредитель и директор компании — Александр Тишин. Выручка компании за 2023 год — 56,1 млн рублей (+9%), чистая прибыль — 543 тысячи рублей.

Ранее редакция сообщала, что экс-подрядчику Октябрьского моста в Новосибирске вернули иск на 228 млн рублей. Компания пытается опротестовать разрыв контракта с муниципалитетом.