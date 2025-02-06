Бастрыкин взял на контроль дело о травмировании первоклассника-инвалида в Новосибирске

В Новосибирске произошло резонансное событие, которое привлекло внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он взял на личный контроль дело об избиении мальчика с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее стало известно, что в одной из школ Заельцовского района уборщица толкнула ребёнка-инвалида, он упал и получил травмы.

— По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится проверка. Глава ведомства поручил доложить об установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении СК России.

Следует отметить, что у ребёнка подозревают перелом рёбер. Об этом сообщила его мать. Мальчику, который является инвалидом, была оказана вся необходимая медицинская помощь. Уборщицу отстранили от работы.

Ранее редакция сообщала о том, что Бастрыкин заинтересовался тренером из Новосибирска, обвиненным в жестокости. Несмотря на выявленные нарушения, тренер не был привлечён к ответственности.