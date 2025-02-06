Бастрыкин взял на контроль дело о травмировании первоклассника-инвалида в Новосибирске

В Новосибирске произошло резонансное событие, которое привлекло внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он взял на личный контроль дело об избиении мальчика с ограниченными возможностями здоровья.
Ранее стало известно, что в одной из школ Заельцовского района уборщица толкнула ребёнка-инвалида, он упал и получил травмы.
— По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится проверка. Глава ведомства поручил доложить об установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении СК России.
Следует отметить, что у ребёнка подозревают перелом рёбер. Об этом сообщила его мать. Мальчику, который является инвалидом, была оказана вся необходимая медицинская помощь. Уборщицу отстранили от работы.
Ранее редакция сообщала о том, что Бастрыкин заинтересовался тренером из Новосибирска, обвиненным в жестокости. Несмотря на выявленные нарушения, тренер не был привлечён к ответственности.
Источник фото: Телеграм-канал «Следком»
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru