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Депутат новосибирского заксобрания вошел в ТОП богатейших в России

  • 07/07/2021, 17:04
Автор:
Новости Новосибирска
В рейтинге Forbes он занял 12 место.

Депутат новосибирского заксобрания вошел в сотню богатейших представителей власти в России. Он опередил главу «Ростеха» Сергея Чемезова, сообщает Тайга.инфо.  Годом ранее депутат Законодательного собрания Новосибирской области Павел Кива задекларировал доход в размере 1,5 млрд рублей вместе с семьей и опередил главу «Ростеха» Сергея Чемезова.

Основную часть средств Кива получил как индивидуальный предприниматель. У него в собственности есть только склад площадью 1,7 тыс. кв. метров, автомобили Land Rover, Toyota, ВАЗ-21093, два гидроцикла и два снегохода. У его супруги Ирины Кивы, заработавшей 14,63 млн рублей, есть Lexus LX570.

Семья Кивы не задекларировала в собственности ни единого жилья, при этом в пользовании у пары и трех детей находится участок размером 0,16 га и особняк на 830 кв. метров.

Павел Кива указан учредителем в компаниях «Форум-Трейд плюс», «Армада-Парк», спорткомплексом «Армада», он также возглавляет ООО «Форум-К», принадлежащую Ирине Кива, которая была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2018 года. Общая сумма муниципальных контрактов «Армады» превысила 16 млн рублей.

Для сравнения глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов вместе с семьей заработал 783 млн рублей, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров — 754 млн, связанный с министром обороны РФ Сергеем Шойгу вице-спикер Совфеда Юрий Воробьёв — 533,3 млн.

Фото: flickr.com автор: Val K

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Регионы: Россия Новосибирск

Теги : рейтинг Заксобрание НСО доход депутат Forbes


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