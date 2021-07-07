В Новосибирске снова отменили профосмотры и диспансеризацию

Об этом пишет Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу Минздрава Новосибирской области.

— В связи с текущей эпидемической ситуацией главным врачам государственных учреждений Новосибирской области, Минздравом региона рекомендовано рассмотреть возможность проведения профосмотров и диспансеризации взрослого населения после 18.07.2021, — пояснили в Минздраве.

Напоминаем, по данным оперативного штаба на утро 7 июля в регионе зарегистрировано 185 новых случаев заражения коронавирусом, 116 пациентов выздоровели.