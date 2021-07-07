В Новосибирске отложили вопрос о введении QR-кодов в ресторанах

О том, что Новосибирская область вслед за Москвой планирует ввести систему QR-кодов для посещения ресторанов и кафе, стало известно на минувшей неделе. Министр промышленности и торговли региона Андрей Гончаров заявил об этом на пресс-конференции. Новосибирские рестораторы к этим планам отнеслись крайне негативно, так как уже изучили эффект, который QR-коды оказали на рынок в столице. Представители московской индустрии гостеприимства говорили о падении выручки до 80% и пустых залах.

— На днях мы встречались с заместителем губернатора Новосибирской области Сергеем Семкой — QR-коды в регионе пока вводить не будут. Наша Федерация рестораторов и отельеров пришла к единому мнению: вакцинация играет более важную роль, чем QR-коды. Для региональных ресторанов QR-коды — это смерть. То, что сейчас творится в Москве, при их любви к посещению ресторанов: когда в зале один гость, когда зал на 90% не загружен… У нас в аналогичной ситуации вообще никто и никуда не пойдет, — пояснила она.

Председатель правления «ФРиО Сибири» Галина Ильина (Шеломенцева) рассказала Infopro54, что на днях прошла встреча представителей отрасли и правительства Новосибирской области, где обсуждалась сложившаяся ситуация.

Как подчеркнула Галина Ильина (Шеломенцева), хорошо, что региональная власть услышала рестораторов и не стала настаивать на введении системы.

Напомним, столичные власти ввели ограничения на посещение ресторанов с 28 июня. QR-коды для пропуска в заведения общепита власти обещали выдавать гражданам, прошедшим вакцинацию, переболевшим COVID-19 в течение последних 6 месяцев или имеющим отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 3 дней. До 12 июля жителям и гостям Москвы еще разрешено посещать без QR- кодов летние веранды кафе, а также проходить в помещение ресторана, чтобы помыть руки.

— Новые ограничения — локдаун для отрасли. Вы знаете, сколько таких людей сейчас в Москве? Я не знаю, но мне кажется, что мало, раз уж приходится указами и законами людей подгонять, — комментировал нововведение порталу «Открытые Медиа» президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

Напомним, сфера общественного питания считается одной из самых пострадавших от ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции. Об этом не раз заявляли в Сибирской федерации рестораторов и отельеров. Кафе и рестораны в Новосибирске были закрыты с конца марта 2020 года, им разрешалось работать только на вынос. В июле часть ограничений сняли: возобновилась деятельность летних кафе и веранд. Окончательное снятие ограничительных мер в индустрии гостеприимства произошло 20 февраля 2021 года.

Между тем, по информации федеральных СМИ, в Минпромторге РФ уже оценивают вероятность введения QR-кодов для посещения магазинов.

По данным оперативного штаба, на утро 7 июля в Новосибирской области были зарегистрированы 185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели за сутки 116 человек. Скончались 11 пациентов в возрасте от 35 до 84. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5 378 пациентов, в том числе 93 ребенка. В отделениях реанимации находятся 365 человек. На ИВЛ — 63 пациента.