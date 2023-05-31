Депутат предложил как увеличить отдачу от господдержки предпринимателей

— Традиционно малое предпринимательство играет большую роль в экономике Новосибирской области. Если сравнивать количество субъектов МСП предыдущего и текущего года, то заметен рост, — отметила Анна Амосова, заместитель начальника управления промышленности и предпринимательства Минпромторга Новосибирской области, подводя итоги реализации госпрограммы развития малого и среднего бизнеса в регионе за 2022 год на заседании бюджетногокомитета в Заксобрании.

По ее словам, количество субъектов МСП в регионе растет за счет индивидуальных предпринимателей, а не юридических лиц. Основной причиной сокращения юрлиц является чистка реестров налоговой инспекцией.

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в прошлом году составил 50% от общего количества всех предприятий региона, и вырос на 8%, в сравнении с 2021 годом.

— Хочется отметить, что оборот малых предприятий обрабатывающих производств растет немного быстрее, чем в среднем по рынку: 114,8% по сравнению с 2021 годом, — обращает внимание Анна Амосова.

Депутат Валерий Червов рекомендовал для закрепления результата усилить работу в части поддержки малых предприятий, которые хотят встать на полки магазинов.

— Позавчера премьер РФ Михаил Мишустин, говорил о том, что в правительство приходят предприниматели и говорят о том, что они производят продукцию, а в сети их не пускают. Мишустин попросил, чтобы продукция региональных производителей была на полках магазинов. Ко мне пришел предприниматель на прием, выставил свою продукцию и говорит, что не может попасть с ней в сети магазинов, — говорит Червовым.

По его словам, большая часть продукции, которая сейчас продается в новосибирских магазинах, привезена из различных уголков России.

— Там налоги, там растет потребление и развитие идет. А у нас на мелких предпринимателей 60 млн затраты (господдержка), а отдачи нет. Хотел бы попросить собрать торговые сети и попросить их выставлять у себя продукцию региона, — подчеркнул Червовым.

Ранее редакция сообщала о том, что семь городов Новосибирской области претендуют стать лучшими в стране по созданию проектов комфортной городской среды.