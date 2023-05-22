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«Регистрируйтесь как самозанятые, и к вам не придут из налоговой»: в Новосибирской области уже более 150 тысяч самозанятых

  • 22/05/2023, 19:07
Автор:
самозанятые в Новосибирске
По количеству самозанятых регион лидирует в Сибири.

На территории Новосибирской области в настоящее время зарегистрирована 151 тысяча самозанятых. Регион по данному показателю занимает 1 место в Сибирском федеральном округе и 10 место в Российской Федерации. Такие данные привел в своем тематическом докладе глава областного Минпромторга Андрей Гончаров в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.

Граждане убедились, что этот формат удобен и прозрачен, сообщает министр. Поддержка государства для самозанятых осуществляется по востребованным направлениям.

Как следует из комментариев экспертов, опрошенных Infopro54, данная форма ведения бизнеса имеет больше плюсов, чем минусов.

Для стартапов это идеальная форма, говорит основатель компании «Фабрика красоты и здоровья» Александра Лодде. Плюс мы обеляем бизнес: регистрируйтесь как самозанятые, и у вас не будет проблем, к вам не придут из налоговой, вы сможете брать какие-то кредиты. Это огромная точка роста для начинающих предпринимателей в плане роста личного бренда. К тому же государство дает субсидии, какие-то льготы, кредиты, средства на развитие бизнеса.

Как считает собеседник издания, самозанятость в настоящее время востребована в достаточно широком спектре отраслей.

Кто-то, например, печет торты, говорит Александра Лодде. Он может работать с юрлицами, расширять свою клиентскую базу, заключать договоры. То же можно сказать о маникюрных мастерах, тех, кто работает нянями, всех ремесленниках, работниках бьюти-сферы, пекарях, кондитерах, тех, кто открывает мини-кофейни в торговых центрах.

По мнению председателя комитета ВЭД НОО «Опора России» Ольги Корпачевой, явление самозанятости охватывает практически всю сферу услуг.

Это все услуги, собственное производство, главное, что не перепродажа, — рассуждает эксперт. Востребованные отрасли строительство, ремонт, различные фото- и видеоконтенты, продвижение в интернете. В городе востребована сдача недвижимости. Популярны няни, репетиторы сейчас период сдачи экзаменов.  Репетиторы становятся самозанятыми, берут ребятишек и готовят их в институты, готовят к ОГЭ. Востребованы мастера, умеющие вязать, шить, готовить. У мужчин востребованы работники СТО, сантехники, электрики.

Проблемные отрасли для самозанятых собеседники Infopro54 не выделяют. Однако при работе во всех отраслях есть ряд рисков, обусловленных недостаточной информированностью, в том числе со стороны государственных органов.

Например, человек не знал, что есть ограничение в 2,4 млн (по доходам) и продолжает работать как самозанятый, говорит Ольга Корпачева. В результате подводит себя и юрлицо, с которым заключил договор. Когда прерывается режим самозанятости, об этом нужно уведомить все стороны сделки. Следующее перечисление должно облагаться страховыми взносами. Второй момент: если человек не отслеживал доходы и продолжал работать, ему будет переначислен налог 13-НДФЛ.

 

Ранее редакция сообщала о том, какие новые преференции самозанятым предоставляет государство.

Фото Pixabay, автор Pexels

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : самозанятые господдержка бизнеса


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