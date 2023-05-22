«Регистрируйтесь как самозанятые, и к вам не придут из налоговой»: в Новосибирской области уже более 150 тысяч самозанятых

На территории Новосибирской области в настоящее время зарегистрирована 151 тысяча самозанятых. Регион по данному показателю занимает 1 место в Сибирском федеральном округе и 10 место в Российской Федерации. Такие данные привел в своем тематическом докладе глава областного Минпромторга Андрей Гончаров в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.

— Граждане убедились, что этот формат удобен и прозрачен, — сообщает министр. — Поддержка государства для самозанятых осуществляется по востребованным направлениям.

Как следует из комментариев экспертов, опрошенных Infopro54, данная форма ведения бизнеса имеет больше плюсов, чем минусов.

— Для стартапов это идеальная форма, — говорит основатель компании «Фабрика красоты и здоровья» Александра Лодде. — Плюс мы обеляем бизнес: регистрируйтесь как самозанятые, и у вас не будет проблем, к вам не придут из налоговой, вы сможете брать какие-то кредиты. Это огромная точка роста для начинающих предпринимателей в плане роста личного бренда. К тому же государство дает субсидии, какие-то льготы, кредиты, средства на развитие бизнеса.

Как считает собеседник издания, самозанятость в настоящее время востребована в достаточно широком спектре отраслей.

— Кто-то, например, печет торты, — говорит Александра Лодде. — Он может работать с юрлицами, расширять свою клиентскую базу, заключать договоры. То же можно сказать о маникюрных мастерах, тех, кто работает нянями, всех ремесленниках, работниках бьюти-сферы, пекарях, кондитерах, тех, кто открывает мини-кофейни в торговых центрах.

По мнению председателя комитета ВЭД НОО «Опора России» Ольги Корпачевой, явление самозанятости охватывает практически всю сферу услуг.

— Это все услуги, собственное производство, главное, что не перепродажа, — рассуждает эксперт. — Востребованные отрасли — строительство, ремонт, различные фото- и видеоконтенты, продвижение в интернете. В городе востребована сдача недвижимости. Популярны няни, репетиторы — сейчас период сдачи экзаменов. Репетиторы становятся самозанятыми, берут ребятишек и готовят их в институты, готовят к ОГЭ. Востребованы мастера, умеющие вязать, шить, готовить. У мужчин востребованы работники СТО, сантехники, электрики.

Проблемные отрасли для самозанятых собеседники Infopro54 не выделяют. Однако при работе во всех отраслях есть ряд рисков, обусловленных недостаточной информированностью, в том числе со стороны государственных органов.

— Например, человек не знал, что есть ограничение в 2,4 млн (по доходам) и продолжает работать как самозанятый, — говорит Ольга Корпачева. — В результате подводит себя и юрлицо, с которым заключил договор. Когда прерывается режим самозанятости, об этом нужно уведомить все стороны сделки. Следующее перечисление должно облагаться страховыми взносами. Второй момент: если человек не отслеживал доходы и продолжал работать, ему будет переначислен налог 13-НДФЛ.

Ранее редакция сообщала о том, какие новые преференции самозанятым предоставляет государство.