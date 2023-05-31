Правила продажи алкоголя в duty free могут измениться

Минфин РФ предложил разрешить продажу алкоголя в магазинах аэропортов на внутренних рейсах, говорится на сайте ведомства.
При этом уточняется, что, если законопроект будет одобрен, к продаже будут установлены особые требования.
В Минфине уверены, что данная мера поддержит операторов российских международных аэропортов и владельцев магазинов беспошлинной торговли, которые понесли убытки в период пандемии коронавируса.
Ранее редакция сообщала, что депутаты призывают запретить передвигаться на электросамокатах по пешеходным улицам.
Фото: freepik.com — senivpetro
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