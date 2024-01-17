Депутат предложил наказывать за развод стотысячным штрафом или отправкой в зону СВО

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал наказывать граждан за развод штрафом в 100 тысяч рублей или отправкой в зону специальной военной операции. предложил. Данная инициатива прозвучала в ходе заседания комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, когда обсуждался законопроект о введении разовой выплаты молодоженам десяти тысяч рублей. Тогда депутат Милонов заявил, что существует проблема не в малом количестве свадеб, а в слишком большом числе разводов, за которые уже следует серьезно наказывать.

— Надо наказывать за разводы. А брак — это же естественно, это и так праздник человеку, — сказал Виталий Милонов.

В свою очередь, депутат Василина Кулиева посоветовала Милонову подготовить соответствующий законопроект, где он перечислит вышеупомянутые предложения.

Ранее редакция сообщала, что Милонов призвал исключить вазэктомию из перечня медицинских услуг.