За 2023 год из аварийного жилья расселили 2 767 жителей Новосибирска

За прошлый год было переселено из аварийных домов порядка 2767 жильцов в Новосибирской области.

— До марта 2024 года завершится переселение 548 человек в построенный и сданный в конце декабря 2023 года, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Также отмечается, что после принятых мер 13 домов включили в программы переселения, а 57 домов признали аварийными.

После вмешательства прокуратуры 18 семей были записаны на жилищный учет, а еще 12 семьям обрели жилье по договорам соцнайма. Еще восьми семьям удалось получить жилье в маневренном фонде.

Напомним, что в области за прошлый год в эксплуатацию ввели 1 млн 608 тыс. 719 кв. метров жилья. Подчеркнем, что это 1 121 объект или 27 711 квартир.

Ранее редакция сообщала о том, что тысяча новосибирских сирот получили жилье в 2023 году.