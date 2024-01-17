За 2023 год из аварийного жилья расселили 2 767 жителей Новосибирска

За прошлый год было переселено из аварийных домов порядка 2767 жильцов в Новосибирской области.
— До марта 2024 года завершится переселение 548 человек в построенный и сданный в конце декабря 2023 года, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Также отмечается, что после принятых мер 13 домов включили в программы переселения, а 57 домов признали аварийными.
После вмешательства прокуратуры 18 семей были записаны на жилищный учет, а еще 12 семьям обрели жилье по договорам соцнайма. Еще восьми семьям удалось получить жилье в маневренном фонде.
Напомним, что в области за прошлый год в эксплуатацию ввели 1 млн 608 тыс. 719 кв. метров жилья. Подчеркнем, что это 1 121 объект или 27 711 квартир.
Ранее редакция сообщала о том, что тысяча новосибирских сирот получили жилье в 2023 году.
Фото: Freepik — lifeforstock
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