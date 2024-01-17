Реки кипятка обрушились на дома и улицы левобережья Новосибирска

Коммунальная авария снова настигла жителей левобережья Новосибирска сегодня, 17 января. Реки кипятка льются по улицам, заливая автомобили и дороги.

Потоп наблюдается на улицах Петропавловской, Троллейной, Котовского и Плахотного. Очевидцы сообщают, что кипяток добрался и до здания Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ) на Плахотного, 10.

— Причиной потопа стал дефект на трубопроводе диаметром 700 миллиметров на Петропавловской. Три бригады ремонтников готовы приступить к работам, — сообщили в Телеграм-канале СГК.

О том, сколько домов, и на какой срок новосибирцы останутся без тепла, обещали сообщить позже.

Между тем местные жители сообщают, что фонтан из-под земли достигает высоты 7-этажного дома.

Жительница Ленинского района рассказала Infopro54 о том, что управляющая компания предупредила о временном отключении тепла.

— В связи с определением и локализацией дефекта по улице Петропавловская, снижены параметры теплоносителя с 16:30 до 21:00 17 января. Принять меры против размораживания системы отопления. Под ухудшение: Жилмассивы Горский, Троллейный и Юго-Западный, а так же район Башня, Телецентр, — говорится в сообщении.

Еще одна коммунальная авария на левом берегу произошла сегодня днем. В здании общежития на улице Сибиряков-Гвардейцев, 64 прорвало трубу отопления. Пар окутал девятиэтажку и кипяток льется по зданию.

Ранее редакция сообщала о том, что жители 87 многоквартирных домов Кировского и Ленинского районов Новосибирска с 11 января остаются без тепла.