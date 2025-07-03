Депутат предложил отдать упраздняемую под Новосибирском деревню под дачи

Депутат регионального парламента Новосибирской области Роман Яковлев на сессии Заксобрания выступил против ликвидации деревень и реформы местного самоуправления.

— В списке населенных пунктов, который в этот раз был вынесен на рассмотрение сессии, оказалась заброшенная деревня, расположенная в 50 км от Новосибирска. Через нее проходит железная дорога, а рядом было садовое товарищество. Я удивлен, что такой вопрос был поднят, — заявил Яковлев.

Он напомнил, что вопрос ликвидации заброшенных населенных пунктов депутаты рассматривают регулярно. Причем все чаще речь идет о поселках, расположенных недалеко от Новосибирска.

— Я предложил не ликвидировать данный населенный пункт, а обратиться к жителям Новосибирска. На мой взгляд, земли вполне можно было передать новосибирцам под садоводничество и огородничество, — пояснил депутат.

Тем не менее это предложение было отклонено и большинством голосов законопроект о ликвидации населенного пункта был принят в двух чтениях.

По данным на конец июня 2025 года, жители Новосибирской области оформили по так называемой «дачной амнистии» права на 140 тысяч земельных участков и свыше 70 тысяч жилых и садовых домов. Об этом сообщили в региональном управлении Росреестра. Только с января по май 2025 года на государственный кадастровый учет поставлено 2 878 жилых домов из деревянных конструкций (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 33,6%). Кроме того, в Новосибирске из года в год растет спрос на аренду дачных участков на летнее время.

При этом новосибирцы жалуются на дорогие участки под ИЖС в районах области. Коммерсанты скупают заброшенные поля и продают их по высоким ценам.