Председатель дома в Новосибирске похитила на вывозе мусора 850 тысяч

Председателя товарищества собственников жилья одного из многоквартирных домов Новосибирска привлекут к ответственности за присвоение, минимум, 850 тысяч рублей. Эти деньги собирались с жильцов за услуги по вывозу мусора, но не дошли до регионального оператора.

Как пояснили в АО «Спецавтохозяйство», служба безопасности компании обратила внимание на переполненные контейнеры во дворе одного из многоквартирных домов.

— Проверка показала, что мусор с площадки вывозится ежедневно. Исходя из нормативов образования отходов, такой картины быть не должно, — подчеркнули в АО «САХ».

Служба безопасности запросила данные о количестве проживающих в доме. ТСН вносило плату за вывоз мусора из расчета 300 человек. В итоге оказалось, что жильцов в два раза больше.

— Служебное расследование показало, что жители дома услугу оплачивали, председатель деньги собирал, но перечислял в АО «САХ» лишь часть этой суммы. Разница между полученными и перечисленными средствами составила 850 тысяч рублей, — подчеркнули в компании.

«Спецавтохозяйство» обратилось в полицию с заявлением на председателя ТСН.

Стоит отметить, что служба безопасности «Спецавтохозяйства» продолжит проверки УК, ТСЖ и ТСН Новосибирска.

Напомним, с 1 июля 2025 года в Новосибирской области начал действовать новый тариф на вывоз твердых коммунальных отходов: 91,52 рубля с человека (+5 рублей). Платежки с новой ценой новосибирцы получат в августе.

Ранее редакция сообщала о том, что только одна компания в Новосибирске получит субсидию за контейнерную площадку.