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Председатель дома в Новосибирске похитила на вывозе мусора 850 тысяч

  • 03/07/2025, 19:30
Автор: Юлия Данилова
Председатель дома в Новосибирске похитила на вывозе мусора 850 тысяч
В МКД проживает в два раза больше жильцов, чем указано платежках за вывоз мусора

Председателя товарищества собственников жилья одного из многоквартирных домов Новосибирска привлекут к ответственности за присвоение, минимум, 850 тысяч рублей. Эти деньги собирались с жильцов за услуги по вывозу мусора, но не дошли до регионального оператора.

Как пояснили в АО «Спецавтохозяйство», служба безопасности компании обратила внимание на переполненные контейнеры во дворе одного из многоквартирных домов.

 — Проверка показала, что мусор с площадки вывозится ежедневно. Исходя из нормативов образования отходов, такой картины быть не должно, — подчеркнули в АО «САХ».

Служба безопасности запросила данные о количестве проживающих в доме. ТСН вносило плату за вывоз мусора из расчета 300 человек. В итоге оказалось, что жильцов в два раза больше.

— Служебное расследование показало, что жители дома услугу оплачивали, председатель деньги собирал, но перечислял в АО «САХ» лишь часть этой суммы. Разница между полученными и перечисленными средствами составила 850 тысяч рублей, — подчеркнули в компании.

«Спецавтохозяйство» обратилось в полицию с заявлением на председателя ТСН.

Стоит отметить, что служба безопасности «Спецавтохозяйства» продолжит проверки УК, ТСЖ и ТСН Новосибирска.

Напомним, с 1 июля 2025 года в Новосибирской области начал действовать новый тариф на вывоз твердых коммунальных отходов: 91,52 рубля с человека (+5 рублей). Платежки с новой ценой новосибирцы получат в августе.

Ранее редакция сообщала о том, что только одна компания в Новосибирске получит субсидию за контейнерную площадку. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Право&Порядок Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : регоператор вывоз мусора


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