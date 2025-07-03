Новосибирская область будет работать с концессиями через «дочек» и «внучек»

На финальной сессии депутатов регионального парламента вновь всплыл один из самых актуальных вопросов седьмого созыва — концессии. За минувшие пять лет они неоднократно становились камнем преткновения в работе исполнительных и законодательных органов власти области. В апреле 2024 года глава КСП Елена Гончарова констатировала, что ни один ГЧП и концессионный объект в Новосибирской области не был введен в срок.

— Вам не кажется, что Новосибирская область несколько заигралась с концессиями? Они ведут к росту расходов на объекты и срыву их строительства? — поинтересовался в ходе доклада министра экономического развития Льва Решетникова депутат регионального парламента Вадим Агеенко.

Решетников признал, что у Новосибирской области в последние годы было много проблем с концессиями.

— Но инфекционная больница (строилась по концессии) закончена. Новые концессии мы не заключали. При этом с исполнением контрактов по 44-ФЗ по всей России те же проблемы, что и с концессиями, — отметил министр.

Чиновник призвал воспринимать концессию как обычную ипотеку для граждан.

— Гражданин, получая ипотеку, понимает, что переплатит за квартиру в два-три раза. Но ему некуда деваться, так как нужно где-то жить. Государство тоже применяет инструменты концессии, так как нужно повышать уровень жизни людей, обеспечивать население услугами здравоохранения и образования, а значит, строить новые объекты, — говорит Лев Решетников.

Вадим Агеенко парировал, что ипотеку можно взять под 3% годовых, а можно под 20-30%. По его словам, область почему-то выбирает дорогой вариант с концессией, хотя при прямом кредитовании объекты можно было бы построить дешевле и быстрее.

— В заключенных концессиях не предусмотрены текущие ставки по кредитам. Мы этот риск предусматривали и прописали его в соглашениях. Сейчас мы привлекаем ресурсы под исполнение бюджетных обязательств по рыночным ставкам, за исключением программ инфраструктурного меню и казначейских кредитов, которые выдаются под 3% годовых, — пояснил чиновник.

Решетников напомнил, что на Петербургском экономическом форуме обсуждались вопросы реализации концессионных проектов, в том числе с участием ВЭБ.РФ.

— В целом позиция понятна. Пока нам не уйти от использования кредитных ресурсов, поэтому дай бог ставка будет меняться. При этом практика пойдет на реализацию концессионных проектов «дочками» и «внучками» правительства, когда регион сам контролирует все процессы на объекте через свои институты развития. В эту сторону идет практика регионов, и она поддерживается в Москве, — подчеркнул министр.

Напомним, в конце 2024 года область заявила, что будет самостоятельно строить концессионные школы. Сейчас проходят торги по выбору шести подрядчиков. Торги курируют «внучки» правительства. В правительстве не исключали, что по этой же схеме придется достраивать ГЧП-поликлиники.

Кроме того, МинЖКХ заявил о планах реализовать «мусорную» концессию силами «внучек» правительства.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области изменился подход к работе с концессиями и ГЧП.