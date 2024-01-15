Штрафы начнут приходить за разговоры по телефону за рулем в Новосибирске

Планируется установить новые камеры на дорогах Новосибирска. Они будут фотографировать тех водителей, которые разговаривают по телефону во время поездки. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ НСО «Центр организации дорожного движения».

За нарушение ПДД водителям будут выписывать штрафы.

— В 2024 году планируется настроить один из действующих комплексов фиксации нарушений ПДД для тестирования, — сообщает ГКУ НСО «Центр организации дорожного движения».

На данный момент проект находится в разработке.

Напомним, что не так давно опубликованы адреса с камерами, которые следят за ремнями безопасности в Новосибирске. Всего таких камер 54.

Ранее редакция сообщала о том, что правоохранители получили доступ к видео с камер в ТЦ Новосибирска.