В Госдуме предложили давать премии врачам, которые отговорили женщин от абортов

Идея премировать врачей, которым удалось отговорить от абортов своих пациенток, принадлежит вице-спикеру Госдумы Петру Толстому. О ней он рассказал в беседе с «Парламентской газетой».

По словам Толстого, врачу, который отговорил женщину от аборта, следует выдавать премию в размере 20–30 тысяч рублей. По его мнению, это будет лучшим стимулом спасти жизни не рожденных детей.

Вице-спикер Госдумы заявил, что «никто не собирается запрещать аборты», при этом очень важно проинформировать ее о последствиях такого шага и дать возможность принять решение спокойно и взвешенно, соблюдая «дни тишины», заключил Петр Толстой.

В свою очередь, председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что наша страна идет к тому, что аборты будут осуществляться только по медпоказаниям или же после совершения насильственных действий по отношению к женщине.

Ранее редакция сообщала, что налог на бездетность предложили ввести в Госдуме.