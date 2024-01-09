Депутат Сергиенко оказался одной из четырех жертв ДТП под Новосибирском

Депутат Чулымского райсовета Виталий Сергиенко погиб в страшной аварии 7 января. Смертельное ДТП произошло в Коченевском районе Новосибирской области, на дороге «Иртыш». Об этом сообщает источник Infopro54.
Напомним, авария с выездом автомобиля на полосу встречного движения произошла вечером 7 января. В ДТП погибли четыре человека: Виталий Сергиенко, который выехал на полосу встречного движения, второй водитель, а также пассажиры обеих машин. Ребенок был госпитализирован.
Ранее редакция сообщала о том, что ребенок, потерявший родителей в ДТП на Рождество, находится в тяжелом состоянии в больнице Новосибирска.
Фото с сайта Избиратель депутатов/Фото: ГИБДД по Новосибирской области
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