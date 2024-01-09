Авиакомпания на год арендовала поле под Новосибирском, где аварийно сел Аэробус

Совершивший экстренную посадку в пшеничном поле Убинского района Новосибирской области самолет останется в регионе еще минимум год. Авиакомпания «Уральские авиалинии» оплатила годовую аренду собственникам сельскохозяйственных угодий. Об этом Infopro54 рассказал глава Убинского района.

— Авиакомпания оплатила СПК «Колхоз имени Ленина» годовую аренду поля в сумме чуть более одного миллиона рублей. Точную цифру сказать не могу, — сообщил Олег Конюк.

Как рассказал руководитель Убинского района, самолет с первых дней после посадки охраняется сотрудниками новосибирского ЧОП.

— Территория обнесена забором из профлиста, сотрудники охранного предприятия круглосуточно охраняют самолет. Объект ценный, без надзора его не бросить ведь.

О дальнейшей судьбе борта Олегу Конюку неизвестно.

— Аренда на год. А потом непонятно, то ли будут взлетать, то ли нет, то ли будут резать, то ли нет. Администарция помогла по факту когда сел. Далее не наша зона ответственности, — добавил Конюк.

Напомним, поднявшая много шума посадка Аэробуса рейсом «Сочи-Омск» в пшеничном поле под Новосибирском произошла в сентябре 2023 года. На борту воздушного судна находились 167 пассажиров. Никто серьезно не пострадал.

В СК, где возбуждено уголовное дело, по-прежнему не пришли к однозначным выводам, кто виноват и будет отвечать перед судом.

Отметим, что сразу после аварийной посадки авиакомпания «Уральские авиалинии» назвала экипаж героями и отметила их профессионализм.

Однако чуть позже эксперты, прослушавшие записи переговоров двух пилотов, пришли к выводу, что экипаж поторопился уходить на запасной аэродром и в целом решение об отмене посадки в Омске было принято необоснованно.

Спустя полтора месяца после ЧП пилотов, управлявших воздушным судном, попросили уволиться.