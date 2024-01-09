Ребенок, потерявший родителей в ДТП на Рождество, находится в тяжелом состоянии в больнице Новосибирска

Мальчик, пострадавший в ДТП на трассе в Коченево, находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Кульков в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

Напомним, авария с выездом автомобиля на полосу встречного движения произошла вечером 7 января. В ДТП погибли четыре человека: водители и пассажиры обеих машин. Ребенок был госпитализирован.

В целом, по данным Кулькова, дорожная обстановка в области в минувшие выходные была напряженной. За новогодние каникулы в регионе произошло 41 ДТП, на 11 больше чем годом ранее. 60 человек получили травмы, 15 погибли — на 10 больше, чем в новогодние праздники начала 2023 года. С участием несовершеннолетних произошло 7 ДТП, 7 детей травмировано, один ребенок погиб.

С 31 декабря по 8 января сотрудниками ГИБДД было выявлено 222 факта управления автомобилем в нетрезвом состоянии. Наибольшее количество нарушений зарегистрировано 1 и 2 января — 35 и 34 факта соответственно. Задержано 142 водителя, которые не имели водительских удостоверений.

Ранее редакция сообщала о том, что нарушитель, удирая от полиции, устроил ДТП в Бердске.