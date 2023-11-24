Депутат заксобрания сломал ногу на скользком тротуаре в Новосибирске

Депутат заксобрания Новосибирской области Виталий Новоселов сломал ногу, поскользнувшись на тротуаре в Новосибирске. Об этом сообщил сам депутат на своей старины в Вконтакте.

По его словам, тротуар не был посыпан «пескосоляной смесью должным образом».

— Впереди лечение и долгая реабилитация, но несмотря на это работа продолжается, помощники работают, — сообщил депутат.

Люди стали поддерживать народного избранника в комментариях.

— Скорейшего выздоровления! — Понимаю, как ужасно что-то ломать, прочувствовала на себе. — Здоровья Вам!

Ранее редакция сообщала о том, что губернатор Андрей Травников раскритиковал состояние тротуаров в Новосибирске.