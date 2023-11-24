Депутат заксобрания сломал ногу на скользком тротуаре в Новосибирске

Депутат заксобрания Новосибирской области Виталий Новоселов сломал ногу, поскользнувшись на тротуаре в Новосибирске. Об этом сообщил сам депутат на своей старины в Вконтакте.
По его словам, тротуар не был посыпан «пескосоляной смесью должным образом».
— Впереди лечение и долгая реабилитация, но несмотря на это работа продолжается, помощники работают, — сообщил депутат.
Люди стали поддерживать народного избранника в комментариях.
— Скорейшего выздоровления!
— Понимаю, как ужасно что-то ломать, прочувствовала на себе.
— Здоровья Вам!
Ранее редакция сообщала о том, что губернатор Андрей Травников раскритиковал состояние тротуаров в Новосибирске.
Фото: Freepik — pvproductions
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