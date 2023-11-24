С 2024 года ряд пенсий будет назначаться в беззаявительном порядке

Социальный фонд России регламентировал способ информирования граждан о порядке назначения таких пенсий, передает rg.ru.

Таким образом, в течение трёх дней с момента принятия решения Соцфонд сообщит о назначении страховой пенсии по случаю потери кормильца, социальной пенсии по случаю потери кормильца ребёнку умершего кормильца, не достигшему возраста 18 лет, доли страховой пенсии по старости, перерасчёта размера страховой пенсии по случаю потери кормильца.

Кроме того, ведомство поставит в известность человека, которому назначается пенсия, о предоставлении недостающих сведений, если такие будут необходимы.

Информирование граждан или законных представителей ребенка выполняется посредством личного кабинета на портале госуслуг или по почте.

В настоящее время проходит процедура внедрения системы проактивного назначения пенсий и пособий различным категориям граждан. Благодаря чему теперь не нужно писать заявление и собирать справки.

Следует отметить, что в беззаявительном порядке на сегодняшний день назначаются выплаты ветеранам и инвалидам боевых действий, Героям России и членам их семей. В будущем планируется беззаявительно назначать и страховые пенсии по старости.

А начиная с 2026 года, без заявления пенсии назначат за работу в сельской местности.

Также ожидается, что в цифру переведут пособия по профессиональным заболеваниям.

Ранее редакция сообщала, что в конце года пожилые граждане получат пенсию https://infopro54.ru/news/v-konce-goda-pozhilye-grazhdane-poluchat-pensiyu-dvazhdy/ дважды.