Рекламодателям

С 2024 года ряд пенсий будет назначаться в беззаявительном порядке

  • 24/11/2023, 11:29
Автор:
С 2024 года ряд пенсий будет назначаться в беззаявительном порядке
Речь идёт о пенсиях по инвалидности, по случаю потери кормильца, о перерасчетах пенсий.

Социальный фонд России регламентировал способ информирования граждан о порядке назначения таких пенсий, передает rg.ru.

Таким образом, в течение трёх дней с момента принятия решения Соцфонд сообщит о назначении страховой пенсии по случаю потери кормильца, социальной пенсии по случаю потери кормильца ребёнку умершего кормильца, не достигшему возраста 18 лет, доли страховой пенсии по старости, перерасчёта размера страховой пенсии по случаю потери кормильца.

Кроме того, ведомство поставит в известность человека, которому назначается пенсия, о предоставлении недостающих сведений, если такие будут необходимы.

Информирование граждан или законных представителей ребенка выполняется посредством личного кабинета на портале госуслуг или по почте.

В настоящее время проходит процедура внедрения системы проактивного назначения пенсий и пособий различным категориям граждан. Благодаря чему теперь не нужно писать заявление и собирать справки.

Следует отметить, что в беззаявительном порядке на сегодняшний день назначаются выплаты ветеранам и инвалидам боевых действий, Героям России и членам их семей. В будущем планируется беззаявительно назначать и страховые пенсии по старости.

А начиная с 2026 года, без заявления пенсии назначат за работу в сельской местности.

Также ожидается, что в цифру переведут пособия по профессиональным заболеваниям.

Ранее редакция сообщала, что в конце года пожилые граждане получат пенсию https://infopro54.ru/news/v-konce-goda-pozhilye-grazhdane-poluchat-pensiyu-dvazhdy/ дважды.

Фото: freepik.com — rawpixel.com 

169

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Пенсия пенсионные выплаты назначение пенсий в беззаявительном порядке


ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWuJXibatZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXibb7qЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauUEGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauYeЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWuJXiaabiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Первые FPV-дроны от новосибирских производителей поставят на СВО
22/11/23 18:02
Военные пенсионеры — участники СВО будут получать полную компенсацию пенсии
3/11/23 10:15
Боец из Новосибирской области Валентин Чебыкин погиб в зоне СВО
1/11/23 11:38

Сотрудников Метро МиР обвинили в хищении бюджетных средств

Следственный комитет возбудил дело о мошенничестве с ущербом 9 млн рублей.
Читать далее >>

В Новосибирске опять ищут подрядчика для эко-парка в Оби

С компанией «Завгор» контракт расторгнуть из-за срыва сроков работ.
Читать далее >>

VIP-club: успешные компании резонируют в одной тональности

О том, почему так важны для бизнеса правильные жизненные ориентиры его собственников.
Читать далее >>

Создатель каркаса ледовой арены в Новосибирске расширяет производство

Компания вложит в инвестпроект 700 млн рублей.
Читать далее >>

ГК ВИС ответила на обвинения конкурсного управляющего Экологии-Новосибирск

Контрдоводы на заключение конкурсного управляющего будут представлены в рамках рассмотрения дела о банкротстве ООО «Экология-Новосибирск».
Читать далее >>

Губернатор объяснил повышение тарифа на метро до 38 рублей в Новосибирске

По его словам, пока это только заявка. Однако, загонять городское предприятие в убытки — не правильно.
Читать далее >>

Метро МиР обвинили в затягивании сроков сдачи поликлиники в Новосибирске

Муниципальное предприятие не успевает сдать ливневую канализацию к объекту здравоохранения.
Читать далее >>

Как новосибирцы выбирают районы для жизни

Могут ли отдаленные районы Новосибирска конкурировать с центральными и почему новосибирцы все чаще покупают недвижимость на периферии — в материале Infopro54.
Читать далее >>

Сибантрацит планирует к 2025 году увеличить добычу до 30 млн тонн

На минувшей неделе угольная компания перешла к новому собственнику.
Читать далее >>

Губернатор отказался подключать москвичей к модернизации трамваев в Новосибирске

Институт «МосТрансПроект» примет участие только в разработке транспортной стратегии развития новосибирской агломерации.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Эдуард Коложвари, начальник управления дополнительного образования НГУЭУ, кандидат экономических наук

Эдуард Коложвари: Не исключаю возвращения системы зачетов, векселей, активизации работы бизнеса с криптовалютой

Если кредитов стало меньше, а потребность в них существует, значит, она будет закрываться другими инструментами.
Все материалы
ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Депутат заксобрания сломал ногу на скользком тротуаре в Новосибирске
24/11/23 10:58
Общество
Хаусмен при уборке номера нашел под матрасом миллион рублей в Новосибирске
24/11/23 10:23
Право&Порядок
Критерии оценки давления власти на бизнес обсудили в Новосибирске
24/11/23 10:23
Бизнес ПроБизнес
17 домов признаны аварийными в Новосибирске
24/11/23 10:01
Город Недвижимость
Арктика, Сибирь, Дальний Восток: как развивать сельское хозяйство в северных регионах
24/11/23 9:43
Агропром Бизнес Власть
Международный турнир по хоккею в формате «3 на 3» пройдет в Новосибирске
24/11/23 9:39
Спорт
Сотрудников Метро МиР обвинили в хищении бюджетных средств
24/11/23 9:08
Бизнес Власть Право&Порядок
ГК «Вис» продолжает строить четвертый мост в Новосибирске за свой счет
23/11/23 22:42
Город
Депутат сломал ногу, поскользнувшись на тротуаре в Новосибирске
23/11/23 22:17
Общество
«Они богатые, пусть терпят»: воспитатель рассказала, как в частном детском саду Новосибирска издевались над малышами
23/11/23 19:51
Общество
В Новосибирске опять ищут подрядчика для эко-парка в Оби
23/11/23 18:47
Бизнес Власть Город
Бизнесом УБРиР в Сибири будет руководить Александр Шишкин
23/11/23 18:01
Бизнес Финансы
Депутаты в первом чтении приняли бюджет Новосибирской области
23/11/23 17:40
Власть Экономика
Лыжную трассу длиной 5 км организуют в Левобережье Новосибирска
23/11/23 17:35
Власть Город Спорт
Группа «ВИС» опровергла слухи о разрушении четвертого моста в Новосибирске
23/11/23 17:24
Город
Устройство вертикальной посадки самолетов создают в Новосибирске
23/11/23 17:10
Инновации Наука
Жители Новосибирской области смогут заработать до 125 тысяч рублей
23/11/23 16:44
Общество
Компания Nova осваивает два участка КРТ в Октябрьском районе
23/11/23 16:33
Бизнес Недвижимость
Прокуратура проверит семью наркоманов с грудным ребенком в Новосибирске
23/11/23 16:27
Право&Порядок
Горела, как факел: женщина подожгла подругу из-за ссоры в Новосибирске
23/11/23 16:18
Право&Порядок
Популярное
Пострадавшие в чрезвычайных ситуациях могут получить дополнительный выходной
24/11/23 10:36
Новой целью мошенников стали дети
24/11/23 9:37
Совфед утвердил повышение пенсий военным и силовикам
23/11/23 13:08
В конце года пожилые граждане получат пенсию дважды
23/11/23 9:35
Каждый четвертый россиянин считает чрезмерный онлайн-шоппинг своей пагубной привычкой
22/11/23 16:50
Ученые назвали напитки, которые способны повышать риск развития деменции
22/11/23 14:09
Новости компаний
Лучший подарок — знания: сибиряки могут получить бесплатно месяц подписки на платформу «Лицей»
24/11/23 10:53
9 из 100 технологичных офисов ВТБ открыты в Сибири
23/11/23 16:46
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных вкладов на год
23/11/23 16:25
АО «РЭС» напомнило о своевременности подачи заявок на подключение к электросетям
23/11/23 14:44
Вышли в финал: заключительный сезон «Трудных подростков» стартует на Wink.ru
23/11/23 11:45
ВТБ: в 2023 году выдачи ипотеки на ИЖC достигнут рекордных 440 млрд рублей
22/11/23 13:03

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Ноябрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска