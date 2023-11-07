Губернатор Андрей Травников раскритиковал состояние тротуаров в Новосибирске

— В выходные было много замечаний по состоянию тротуаров в Новосибирске. Что с песком? Его завезли? — поинтересовался на оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников у мэра Анатолия Локтя.

Глава города сообщил, что песка и реагентов достаточно, дорожные службы с ними работают. Напомним, на минувших выходных в соцсетях было много жалоб на состояние тротуаров в Новосибирске, которые превратились в каток. В том числе, горожане жаловались на состояние тротуаров в центре города. По данным Минздрава, за минувшую неделю с травмами обратилось 5 новосибирцев, все случаи требуют госпитализации.

— В честь годовщины революции посыпьте хоть центр города, а то там сами ноги переломаете, — рекомендовал губернатор мэру.

Чуть ранее Анатолий Локоть сообщил, что сегодня на площади Ленина состоится митинг, посвященный 82-летию 82 Великой Октябрьской социалистической революции.

Ранее редакция сообщала, что найдено нарушение в уборке снега с дорог и улиц в Новосибирске.