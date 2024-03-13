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Безработная женщина претендует на пост мэра Новосибирска

  • 13/03/2024, 18:08
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Безработная женщина претендует на пост мэра Новосибирска
В списке кандидатов уже 7 человек.

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на пост мэра Новосибирска подвела итоги рассмотрения документов от претендентов, желающих попытать свои силы за кресло новосибирского градоначальника.

Сегодня документы на конкурс подала первая женщина — Олеся Яхонтова.

По данным Seldon.Basis, с 2016 по 2020 год Олеся Яхонтова была директором и учредителем ООО «Идеальное решение». Компания занималась строительством жилых и нежилых зданий. С 2017 по 2018 работала в качестве ИП, занималась розничной торговлей в неспециализированных магазинах. На конкурс мэра Яхонтова зарегистрировалась, как временно неработающая.

На сегодняшний день на конкурс по выборам мэра документы подали уже 7 кандидатов. Помимо Олеси Яхонтовой, это врач травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «ГКП N20» Олег Хромин, индивидуальный предприниматель Роман Филитович, а также помощник депутата Законодательного собрания Новосибирской области Эдуард Кожемякин, депутат горсовета Игорь Украинцев   и предприниматель Дмитрий Тайлаков.  Самым первым документы подал военный пенсионер, участник СВО Александр Трушакин.

Напомним, конкурс по отбору кандидатур на должность мэра города был объявлен в Новосибирске 14 февраля. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 марта. Вместе с заявкой, они должны предоставить на конкурс программу развития города Новосибирска. В ней необходимо отразить состояние социально-экономического развития города Новосибирска по 9 сферам. Отбор кандидатов состоится 4 апреля.

Ранее редакция сообщала о том, что бизнесмены, депутаты и общественные деятели назвали первоочередные задачи для будущего мэра Новосибирска. 

Фото Infopro54

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : выборы мэра Новосибирска


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