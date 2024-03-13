Безработная женщина претендует на пост мэра Новосибирска

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на пост мэра Новосибирска подвела итоги рассмотрения документов от претендентов, желающих попытать свои силы за кресло новосибирского градоначальника.

Сегодня документы на конкурс подала первая женщина — Олеся Яхонтова.

По данным Seldon.Basis, с 2016 по 2020 год Олеся Яхонтова была директором и учредителем ООО «Идеальное решение». Компания занималась строительством жилых и нежилых зданий. С 2017 по 2018 работала в качестве ИП, занималась розничной торговлей в неспециализированных магазинах. На конкурс мэра Яхонтова зарегистрировалась, как временно неработающая.

На сегодняшний день на конкурс по выборам мэра документы подали уже 7 кандидатов. Помимо Олеси Яхонтовой, это врач травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «ГКП N20» Олег Хромин, индивидуальный предприниматель Роман Филитович, а также помощник депутата Законодательного собрания Новосибирской области Эдуард Кожемякин, депутат горсовета Игорь Украинцев и предприниматель Дмитрий Тайлаков. Самым первым документы подал военный пенсионер, участник СВО Александр Трушакин.

Напомним, конкурс по отбору кандидатур на должность мэра города был объявлен в Новосибирске 14 февраля. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 марта. Вместе с заявкой, они должны предоставить на конкурс программу развития города Новосибирска. В ней необходимо отразить состояние социально-экономического развития города Новосибирска по 9 сферам. Отбор кандидатов состоится 4 апреля.

Ранее редакция сообщала о том, что бизнесмены, депутаты и общественные деятели назвали первоочередные задачи для будущего мэра Новосибирска.