Депутата горсовета Новосибирска Игоря Украинцева задержали за взятку

Народный избранник, депутат горсовета Новосибирска подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

― По версии следствия, Игорь Украинцев будучи избранным депутатом Совета депутатов г. Новосибирска по одномандатному избирательному округу Nº 11, являясь должностным лицом, лично получал взятку в виде денег в общей сумме свыше 3,5 млн рублей от руководителя строительной организации, за общее покровительство, выражающееся в лоббировании интересов руководителя и организации при рассмотрении вопросов и принятии решений Советом депутатов г. Новосибирска в сфере градостроительства, ― официально прокомментировали в прокуратуре Новосибирской области.

В СК также добавляют, что подозреваемый получал взятки под угрозой вымогательства, обещая распространить в СМИ порочащие сведения на руководителя строительной организации и в целом о компании.

Уголовное дело возбудил второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Новосибирской области.

Депутата задержали сотрудники УФСБ и доставили на допрос. В ближайшее время суд изберет для фигуранта меру пресечения.

Украинцеву по данной статье грозит весьма внушительный срок ― до 15 лет лишения свободы.