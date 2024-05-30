Магнитная буря силой 5-6 баллов ожидается в Новосибирске

Магнитная буря силой 5-6 баллов ожидается завтра, 31 мая.
Как следует из данных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, на солнце были зафиксированы 2 вспышки высшего балла.
На следующий день, 1 июня, магнитная буря будет активна в первую половину дня.
Люди, которые чувствительны к изменениям погоды, могут почувствовать очередной выброс энергии на Солнце. В такие дни они могут испытывать головную боль, головокружение и слабость. Чтобы избежать неприятных ощущений, в такие дни лучше не перегружать себя и всегда иметь под рукой необходимые лекарства. Если симптомы ухудшаются, стоит обратиться к врачу.
Ранее редакция сообщала о том, что ждет новосибирцев до конца мая.
Источник фото: Freepik / Автор — wirestock.
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