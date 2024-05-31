Депутата горсовета Новосибирска Игоря Украинцева заключили под стражу

Суд Центрального района Новосибирска избрал меру пресечения депутату горсовета Игорю Украинцеву. Он заключен под стражу до 29 июля. Об этом сообщила пресс-служба Управления Судебного департамента в Новосибирской области. Суд поддержал ходатайство следствия.

Игорь Украинцев подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, Игоря Украинцева задержали 30 мая.

― По версии следствия, Игорь Украинцев, будучи избранным депутатом Совета депутатов Новосибирска по одномандатному избирательному округу №11, являясь должностным лицом, лично получал взятку в виде денег в общей сумме свыше 3,5 млн рублей от руководителя строительной организации за общее покровительство, выражающееся в лоббировании интересов руководителя и организации при рассмотрении вопросов и принятии решений Советом депутатов Новосибирска в сфере градостроительства, ― официально прокомментировали в прокуратуре Новосибирской области.

В СК добавили, что подозреваемый получал взятки через вымогательство, обещая распространить в СМИ порочащие сведения о руководителе строительной организации и в целом о компании.

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области, девелопер Илья Поляков 30 мая прокомментировал задержание Игоря Украинцева, который входит в депутатское объединение Полякова «Лига эффективности».

По его словам, уголовное дело в отношении Украинцева возбуждено на основе ложного доноса. Он напомнил, что депутат по ранее достигнутым договоренностям организовывал общественные мероприятия для одного из девелоперов Новосибирска до марта 2023 года, а потом выступал с критикой действий этой компании на стройплощадке около озера Жемчужина Сибири.

— Ложный донос может преследовать целью дискредитацию Украинцева как принципиального, независимого политика, чтобы затруднить ему участие в выборах 2025 года. Рассчитываю, что правоохранительные органы детально разберутся в этой фальсификации. Со стороны депутатского объединения «Лига эффективности» мы готовы оказать полное содействие следствию в прояснении работы с общественностью, которую вел Украинцев, — подчеркнул Поляков. — Уверен, что общественность Заельцовского района и все неравнодушные новосибирцы верят в невиновность моего друга Игоря, и его доброе имя не удастся запятнать провокациями, посредством которых правоохранительные структуры оказываются втянутыми в корпоративный конфликт.

Депутат также заявил, что готов давать пояснения о взаимодействии со всеми сторонами конфликта.

Гендиректор ГК «Стрижи» Юрий Белокобыльский в ответ на просьбу Infopro54 о комментарии, отметил: