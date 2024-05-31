В Новосибирской области выстроена уникальная система поддержки инициатив ветеранов

По словам главы региона, за последние годы в Новосибирской области реализуются десятки и сотни проектов и инициатив ветеранов, построена уникальная в рамках страны система финансирования ветеранских организаций. На сегодняшний день всё действует автоматически.

— Со своей стороны подтверждаю установки всем коллегам в министерствах в отношении всех инициатив ветеранов. Попрошу руководителей местных отделений ветеранских организаций то же самое делать в отношении своих коллег в органах власти муниципалитетов. Да, сегодня многие вещи мы подняли на уровень области, но не хотелось бы, чтобы на местном уровне главы перестали воспринимать ветеранов как первых помощников и активных земляков, и все вопросы переадресовывались исключительно на областной уровень. Давайте беречь ту систему взаимоотношений на разных уровнях, которую нам удалось за эти годы создать, – подчеркнул губернатор.