Депутата Куйбышева обвинили в коррупции за взятки от студентов

Людмила Нефедова арестована в городе Куйбышеве Новосибирской области.

Депутат Совета депутатов и по совместительству преподаватель техникума помогала студентам-ветеринарам получать дипломы без экзаменов, но за денежное вознаграждение. Учащимся даже не надо было присутствовать на итоговой аттестации. Их оценки напрямую зависели не от знаний, а от суммы в конверте.

Куйбышевский районный суд отправил в СИЗО Людмилу Нефедову по коррупционной статье.

— Являясь должностным лицом — заведующей отделением “Ветеринарии” Сельскохозяйственного техникума «Куйбышевский» неоднократно лично получила взятки в виде денег за прохождение студентами государственной итоговой аттестации без их фактического в ней участия и последующую выдачу им диплома СХТ «Куйбышевский» ФГБОУ ВО «НГАУ». Под стражей обвиняемая пробудет до 4 октября 2023 года, — сообщили на официальном сайте суда.

Следователи выявили пять эпизодов противоправных действий. Вероятно, что дипломы студентов, которые нечестным способом сдавали экзамены, будут признаны недействительными.