В Экономическом лицее на Крылова ввели третью смену, чтобы принять детей по прописке

В «Экономическом лицее» Новосибирска создали еще два первых класса в которые приняли 52 человека. Дети будут учиться в третью смену. Об этом редакции Infopro54 рассказала мама одного из первоклассников. Их дом расположен рядом с лицеем и им не удалось с первого раза попасть в него по прописке.

Напомним, в середине июля стало известно, что 52 первоклассникам отказали в приеме в «Экономический лицей» Новосибирска, расположенный на улице Крылова. В пресс-службе мэрии поясняли, что здание «Экономического лицея» рассчитано на 825 мест, а 2022-2023 в учреждении обучались 1744 школьника. На 2023-2024 год набрано уже 6 классов.

— «Экономический лицей» расположен в самом центре города. Заявки на обучение в школе подают не только люди, проживающие рядом, но и со всего Новосибирска, — комментировал проблему на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Напряжение создано. Мы надеемся, что за счет запуска 1 сентября нового здания школы №54 на Крылова в этом году обстановку удастся разрядить.

Кроме того, мэр сообщил, сейчас готовится проектно-сметная документация для строительства нового здания «Экономического лицея». Она уже находится на рассмотрении госэкспертизы. Муниципалитет рассчитывает получить поддержку из федерального бюджета на строительство корпуса.

В феврале 2023 года начальник департамента образования мэрии города Рамиль Ахметгареев пояснял, что в Новосибирске 14 школ, где коэффициент второй смены — 2.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские школы готовы принять 1 сентября около 25 тыс первоклассников. Как уточнил на оперативке в правительстве 7 августа мэр, на данный момент в Новосибирске уже подано более 22 тыс заявлений.