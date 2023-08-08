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Погода в Новосибирске 11 и 12 августа приготовила сюрприз

  • 08/08/2023, 09:29

Погода в Новосибирске 11 и 12 августа приготовила сюрприз
Днем – жара, ночью – холодно.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирской области на текущей неделе. Днем столбики термометра местами достигнут до +30 градусов, а ночью резко упадут до +8°.

По данным Gismeteo.ru, такая погода продержится до пятницы, 11 августа. В выходные днем похолодает до +18° и пойдут дожди.

Сервис “Яндекс -Погода” дает такой же прогноз: днем – жарко, ночью – до +14°, дожди — с пятницы.

“Рамлер-Погода” солидарна в прогнозах со своими коллегами из других поисковых систем. Единственное, что здесь прогнозируют дождь только в пятницу: с выходных на следующей неделе будет просто пасмурно и прохладно – до +20-22°.

Из-за высоких дневных температур Гидрометцентр России предупреждает жителей Новосибирской области о пожарной опасности. Местами по региону присвоен 4 высокий класс пожароопасности. Период предупреждения до 9 августа включительно.

Та же ситуация по данным Гидрометцентра России в Алтайском крае, плюс там сегодня утром местами сильный туман. А в южной части Красноярского края, Кемеровской, Томской Омской областях сегодня ожидаются сильные грозы.

Фото: ru.freepik.com — pvproductions 

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : прогноз погода заморозки Дожди


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