Депутата обвиняют в хищении камней для ювелирных изделий

Отделом по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дело в отношении депутата Совета депутатов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области пятого созыва, который обвиняется в совершении хищения чужого имущества в особо крупном размере совершенного путем обмана (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщила пресс-служба Западно-Сибирского СУТ СК России.

По версии следствия, 03.04.2019 обвиняемый, являющийся выборным лицом органа местного самоуправления, имея в своем распоряжении поддельную доверенность на право получения имущества, принадлежащего потерпевшему (юридическому лицу), обратился с указанной доверенностью в таможенный пост аэропорта Толмачево, по месту хранения имущества потерпевшего. На основании предоставленной обвиняемым доверенности сотрудниками таможенного поста, введенными действиями обвиняемого в заблуждение, было выдано имущество потерпевшего в виде искусственно выращенных камней используемых для производства ювелирных изделий. Похищенным имуществом обвиняемый распорядился в последующем по своему усмотрению в личных корыстных интересах. Материальный ущерб, причиненный потерпевшему от преступных действий обвиняемого, составил 1 203 654 рубля, уточняется в сообщении.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину в совершении преступления не признал. В настоящее время уголовное дело с утвержденным заместителем Западно-Сибирского транспортного прокурора обвинительным заключением направлено в Обской городской суд Новосибирской области рассмотрения по существу.

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