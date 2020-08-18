УФАС: «Новосибхлеб» зарегистрировал товарный знак «ИРЭК» незаконно

Новосибирское УФАС России признало АО «Новосибхлеб» нарушившим ч.1 ст. 14.4 Федерального закона «О защите конкуренции». Нарушение выразилось в регистрации и использовании прав на товарный знак «ИРЭК» № 705005, сообщает пресс-служба ведомства. До даты подачи заявки на регистрацию товарного знака ОАО «Комбинат «Русский хлеб» (Барнаул) уже производил и реализовывал продукцию — пряники «ИРЭК». Компания получила на нее сертификат соответствия, который в дальнейшем подтверждался.

— Действия АО «Новосибхлеб» по приобретению товарного знака формально осуществлялись в соответствии с требованиями закона, но, тем не менее, противоречат требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, — комментирует заместитель руководителя Новосибирского УФАС России Наталья Камнева. — АО «Новосибхлеб» получило свидетельство на товарный знак,зарегистрировав обозначение, которое до даты подачи заявки на регистрацию указанного товарного знака и его приобретения, уже использовалось иными лицами на территории РФ, в том числе ОАО «Комбинат «Русский хлеб» (Алтай).

Согласно ч.1 ст. 14.4 Федерального закона «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

Напомним, компания «Русский хлеб» из Барнаула обратилась в антимонопольную службу в 2019 году с претензией к «Новосибхлебу» о неправомерности использования товарного знака «ИРЭК». После регистрации знака «Новосибхлеб» потребовал от барнаульцев прекратить производство пряников под этой маркой. Алтайские предприниматели в ответ заявили, что рецепт и название пряников были утверждены Госагропромом СССР еще в 1986 года и выпускаются предприятиями в разных регионах России.

Фото с сайта компании АО «Новосибхлеб»