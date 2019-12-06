Депутатам Новосибирского района представили будущего главу

Сегодня утром на встрече с депутатским корпусом Новосибирского районного совета губернатор области Андрей Травников и председатель заксобрания Андрей Шимкив представили нового претендента на пост главы района. Об этом InfoPro54 сообщил источник в райсовете. Как уже ранее сообщалось, возглавлять район предстоит Андрею Михайлову, до этого занимавшему пост заместителя министра энергетики и ЖКХ региона, а ранее — замглавы Бердска. По словам собеседника издания, Михайлова руководители исполнительной и законодательной ветвей региональной власти представили пока в качестве исполняющего обязанности главы. Однако, по информации источника InfoPro54 в партии «Единая Россия», именно его кандидатура рассматривается на пост районного главы. Сейчас депутатам райсовета предстоит назначить дату проведения официального конкурса на эту должность.

Напомним, что пост главы района освободился после ухода в отставку по собственному желанию Александра Соболевского. По информации источников издания, поводом послужил ряд внутрипартийных конфликтов в «Единой России» в районе, а также разногласие с некоторыми представителями депкорпуса.

Фото: пресс-служба правительства