Депутатам Новосибирского района представили будущего главу

Сегодня утром на встрече с депутатским корпусом Новосибирского районного совета губернатор области Андрей Травников и председатель заксобрания Андрей Шимкив представили нового претендента на пост главы района. Об этом InfoPro54 сообщил источник в райсовете. Как уже ранее сообщалось, возглавлять район предстоит Андрею Михайлову, до этого занимавшему пост заместителя министра энергетики и ЖКХ региона, а ранее — замглавы Бердска. По словам собеседника издания, Михайлова руководители исполнительной и законодательной ветвей региональной власти представили пока в качестве исполняющего обязанности главы. Однако, по информации источника InfoPro54 в партии «Единая Россия», именно его кандидатура рассматривается на пост районного главы. Сейчас депутатам райсовета предстоит назначить дату проведения официального конкурса на эту должность.
Фото: пресс-служба правительства
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